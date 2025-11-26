El final de Stranger Things: los actores que vuelven y el que no sobrevivirá

El desenlace está cerca. La serie insiginia de Netflix , Stranger Things , se acerca a su final con la esperada temporada 5. Antes de su estreno ansiado, programado para el 26 de noviembre, repasaremos todos los detalles del elenco confirmado. Además, analizaremos los indicios de una gran tragedia. Prepárate para el viaje final a Hawkins.

El reparto principal volverá para despedirse de la trama. Veremos otra vez a Winona Ryder como Joyce y a David Harbour como Hopper , dos pilares esenciales. Millie Bobby Brown seguirá como Eleven y Finn Wolfhard retomará su papel de Mike Wheeler. Los chicos de Hawkins se unen para el último enfrentamiento contra el Upside Down.

Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp regresan como Dustin, Lucas y Will Byers, respectivamente. Las hermanas Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton) también estarán presentes. Los favoritos Steve Harrington (Joe Keery) y Robin Buckley (Maya Hawke) tienen una participación crucial en el equipo.

La alineación suma a más personajes esenciales del universo. Priah Ferguson (Erica), Brett Gelman (Murray) y Cara Buono (Karen) son parte del elenco que retorna. Jamie Campbell Bower, el aterrador Vecna, asegura su vuelta como el gran villano. Amybeth McNulty, quien da vida a Vickie, asciende a un personaje regular en esta entrega.

Las sorpresas no se detuvieron para esta gran despedida televisiva. La legendaria actriz Linda Hamilton es une al elenco en un papel que se mantiene en secreto. También se suman a la aventura Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux con papeles nuevos. Joseph Quinn, el gran Eddie Munson, podría hacer una aparición mediante flashbacks .

Netflix oficializó hace tiempo que Stranger Things 5 será el cierre definitivo de la aclamada producción. Con su mezcla única de nostalgia ochentera y ciencia ficción, la expectación está por las nubes. Esto hace que los riesgos para los personajes centrales sean mayores. Una gran pérdida es inminente para la comunidad de fans.

Respecto a las muertes, el avance compartió un momento que despertó todas las alarmas. El material gráfico filtrado mostró una escena específica que generó controversia. En ella, se observa a Nancy Wheeler frotándose las manos, tratando de lavar desesperada una gran cantidad de sangre. Esto podría ser el rastro de un enfrentamiento devastador.

La sangre en las manos de Nancy hizo pensar a los seguidores en un suceso brutal. Muchos especulan que es el fatal desenlace de Steve Harrington, uno de los personajes más amados.