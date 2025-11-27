La estrategia de Netflix que falló en el estreno de Stranger Things y los sarcásticos memes de los usuarios tras la caída de la app

A pesar de los esfuerzos, Netflix cayó ante el estreno de la nueva temporada de Stranger Things y todo fue risas y enojo al mismo tiempo.

El gran plato fuerte de Netflix llegó en la última semana de noviembre con la primera parte del gran éxito Stranger Things. Esta serie es una de las más queridas por los usuarios de la aplicación y se ha notado en todo Internet con la ilusión e insistencia de los fans por el estreno.

stranger-things-5-2 Parte de los pósters de la nueva temporada. Netflix Aunque las mejores vibras giraban en torno a este gran estreno, el peor miedo de los fanáticos se hizo realidad: Netflix se cayó y nadie pudo visualizar los primeros capítulos a minutos de estar disponibles en la cartelera de la aplicación. La caída del servicio llegó a prolongarse hasta por veinte minutos en algunos casos y el caos fue total en el mundo entero.

stranger-things-5- El gran boom de Stranger Things en Netflix. Netflix Todo este mal trago fue sufrido por los millones de usuarios que esperaban ansiosos por la nueva parte de la serie exitosísima de la N roja, más allá del gran esfuerzo de la aplicación para que esto no sucediera. Algunos minutos antes del estreno, se filtró que Netflix había incrementado su ancho de banda en un 30% para evitar cualquier tipo de error en la plataforma, pero ni eso pudo con la emoción de los fans.

La risa ante toda la crisis por Stranger Things A pesar de la urgencia que emanaba de los poros de cada fanático por poder ver los primeros capítulos de esta primera parte de Stranger Things, muchos de ellos no dudaron en expresarse en las redes sociales con la mejor actitud ante lo sucedido.

los-mejores-memes-de-stranger-things-5-volumen-1-foto-x-URD5YS25HZDSZIT6UXBFQRDQNA Algunos memes de la caída de Netflix. X los-mejores-memes-de-stranger-things-5-volumen-1-foto-x-TLOUPJNLXNH2NBJEFCXYP3WGAE Algunos memes de la caída de Netflix. X En pocos minutos, durante la caída de Netflix, las redes sociales explotaron con los millones de mensajes que los usuarios de la app compartieron. Algunas de las palabras acompañadas por memes fueron: "Esperamos 3 años y el día del estreno se cae Netflix JAJAJAJA", "Se cayó Netflix dios mio" y "Ya estaba lista para ver Stranger Things y se cayó LPM".