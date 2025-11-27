Netflix continúa maravillando a sus suscriptores con su extenso catálogo. Aquí te recomendamos Nuovo Olimpo, una película italiana dirigida por Ferzan Özpetek.

Si eres de los amantes de los largometrajes conmovedores, aquí te dejamos uno que está en Netflix. Es de temática gay y se estrenó en 2023 en el Festival de Cine de Roma. Se llama Nuovo Olimpo y es una película italiana dirigida por Ferzan Özpetek.

Se rodó íntegramente en Roma, en el distrito de Monti, en los distritos de Municipio Roma III y Monte Sacro. El rodaje comenzó en noviembre de 2022. La sinopsis oficial de Netflix dice: "En la Roma de los años setenta, un encuentro casual en un cine se convierte en un romance inolvidable para Enea y Pietro. Hasta que el destino los separa". Es una intensa historia de amor que abarca varias décadas.

Netflix: la conmovedora película para mayores de 16 años de temática gay La banda sonora fue compuesta por Andrea Guerra. Es para mayores de 16 años y tiene una duración de 111 minutos. El guion es de Ferzan Özpetek y Gianni Romoli; y la producción, de Tilde Corsi y Gianni Romoli.

En el reparto están: Andrea Di Luigi, Damiano Gavino, Luisa Ranieri, Greta Scarano, Alvise Rigo, Federico Mancini, Luca Finotti, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Mariano Gallo y Loredana Cannata, entre otros talentosos artistas.