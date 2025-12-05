Estos son los tres electrodomésticos que siempre se deben desenchufar si hay tormenta

Cada vez que se acerca una tormenta eléctrica, el riesgo no solo está en la calle. Dentro de casa, los electrodomésticos quedan expuestos a subidas de tensión, cortes de energía y picos de voltaje provocados por rayos y fallas en la red. Esos cambios bruscos pueden dañar de forma irreversible placas, fuentes y componentes electrónicos, con reparaciones costosas o directamente pérdida total del equipo.

Un gesto que ahorra fortuna: desenchufar los electrodomésticos y usar protectores de voltaje reduce el riesgo de quemar placas y pagar reparaciones costosas.

Sus circuitos internos y fuentes de alimentación son muy sensibles a los picos de voltaje. Una subida repentina puede quemar componentes claves y dejar el equipo inutilizable en cuestión de segundos. Lo mismo ocurre con los smart TV, que integran más electrónica y conexiones a internet.

Tanto de escritorio como notebooks enchufadas. Además de la placa madre y la fuente, está en juego la información: un corte de energía puede provocar pérdida de datos, archivos corruptos y fallas en el sistema operativo si se interrumpe un proceso en pleno funcionamiento.

Aunque muchos usuarios dudan en desenchufarla, los picos al restablecerse la luz pueden dañar el compresor o la electrónica de control en los modelos más nuevos. Si se prevé un apagón prolongado, es preferible desenchufarla, mantener la puerta cerrada para conservar el frío y volver a conectarla cuando el suministro esté estabilizado.

Cómo dañan los cortes de energía a los electrodomésticos

El problema no es solo cuando “se va la luz”. El mayor riesgo aparece cuando vuelve. Al restablecerse el servicio, la red suele registrar picos de tensión que superan lo que los equipos soportan. Esos golpes eléctricos pueden causar sobrecalentamiento, quemar piezas, generar cortocircuitos y acortar drásticamente la vida útil de los aparatos.

Los electrodomésticos modernos, que incorporan más tecnología, placas electrónicas y sistemas inteligentes, son todavía más sensibles a esas variaciones. La exposición constante a microcortes y subidas de tensión también desgasta de forma prematura fuentes de alimentación y componentes clave.

tormenta2 Los tres que primero se desenchufan: TV, PC y heladera son los equipos más vulnerables a los golpes eléctricos cuando vuelve la energía tras un apagón. Imagen generada por la IA

Claves para proteger tus equipos durante una tormenta

La regla básica es simple: si hay tormenta fuerte, desenchufá. Televisores, computadoras, heladeras, microondas y equipos de sonido deberían salir del tomacorriente cuando se pronostican descargas eléctricas o cuando ya se empiezan a registrar apagones en la zona.

Además, es recomendable usar protectores de voltaje o reguladores en los enchufes donde conectás los aparatos más sensibles. Estos dispositivos ayudan a filtrar picos y fluctuaciones, y suman una capa extra de seguridad frente a fallas en la red.

Durante la tormenta, evitá manipular los equipos y mantené a los chicos alejados de enchufes y cables. Si se corta la luz, esperá unos minutos después de que regrese antes de volver a conectar todo, para asegurarte de que no haya nuevas subidas de tensión.

Tomar estas precauciones lleva apenas unos minutos, pero puede marcar la diferencia entre conservar tus electrodomésticos intactos o tener que gastar una fortuna en reparaciones o reemplazos después de la próxima tormenta.