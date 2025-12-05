OnePlus lanza su teléfono 15R: batería de 8300 mAh, chip de punta y un precio que sorprende

La marca china OnePlus sorprende con el lanzamiento del Ace 6T. Este equipo es la versión local de lo que conoceremos globalmente como el OnePlus 15R . Lo que más llama la atención es cómo metieron una batería gigante en un tamaño normal sin sacrificar diseño.

La información viene del sitio especializado FoneArena , donde detallan que el celular monta una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K. Pero el dato que hace ruido es su tasa de refresco de 165 Hz. Es un número que se ve poco y que asegura una fluidez visual tremenda, muy por encima de los 120 Hz que suelen traer los equipos de gama alta. Es ideal para los que usan el teléfono para jugar o ver series.

Adentro del equipo ruge un chip de última generación: el procesador Snapdragon 8 Gen 5. Esto confirma que la empresa cumple con traer lo último en tecnología. A esto le sumaron hasta 24 GB de memoria RAM. Puede sonar exagerado, pero garantiza que el teléfono no se "cuelgue" nunca, ni con las tareas más pesadas ni con mil aplicaciones abiertas.

Pero donde realmente saca ventaja es en la batería. Tiene una capacidad de 8.300 mAh. Para que se entienda: es casi el doble de lo que trae un iPhone común. Esto debería dar para dos días de uso intenso sin buscar un enchufe. Y cuando toque cargar, tiene carga rápida de 100 W, que promete llenar la mitad del tanque en poco más de veinte minutos. Se terminó la ansiedad de quedarse sin pila.

Para que tanta potencia no transforme al celular en una estufa, le pusieron un sistema de refrigeración grande. Esto es clave para evitar que baje el rendimiento cuando se calienta durante sesiones largas de juegos.

image Del OnePlus 15 se desprenderá una versión económica. WIRED

Cámaras y precio: dónde está el truco

Claro que para tener ese precio, en algún lado tuvieron que recortar. El punto más flojo del teléfono es la fotografía. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles que cumple, pero el gran angular de 8 megapíxeles es bastante básico. Es un teléfono hecho para rendir y aguantar, no para ganar concursos de fotos.

Un detalle a destacar es que cuenta con certificación IP69, lo que significa que se banca chorros de agua a alta presión.

El precio de salida en China ronda los 340 euros (alrededor de $580,000 pesos argentinos). Es un número que suena muy bien para lo que ofrece. Hay que tener en cuenta que cuando el OnePlus 15R llegue a los mercados globales el 17 de diciembre, los impuestos y costos de envío seguramente subirán esa cifra. Aún así, apunta a ser uno de los rivales más duros de la temporada.