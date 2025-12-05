ARCA definió el calendario con una novedosa subasta para enero: de qué se trata

ARCA ya planifica el calendario de los remates y subastas para diciembre y para enero de 2026. En diciembre, la Aduana realizará nuevas subastas: el jueves 11 rematará controladores para horno . A su vez, en 2026 enero empieza con una subasta el 8 de productos textiles .

La novedad llegó luego de que los productos textiles sorprendieran a la hora de llegar a las manos de la Aduana y ahora van a quedar dispuestos para la subasta.Durante noviembre se subastaron artículos de electrónica y bicicletas.

Todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. Al mes de noviembre, la recaudación acumulada asciende a $ 698.838.859.

Asimismo, y en orden a la gran cantidad de mercaderí a y la alta demanda que las subastas del organismo registran, ARCA realizará nuevos remates durante 2026 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente.

El cronograma se puede consultar en www.arca.gob.ar/rematesysubastasarcq

Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los detalles de la subasta de ARCA

Entre los productos textiles que se encuentran disponibles, se encuentran 6.000 kilos de cierres metálicos, los típicos que se utilizan en pantalones o camperas.

También kilos y kilos de tejidos bordados, bordados en rollo, bordados en piezas; también piezas de cinta tejida de poliester.

A su vez se venderán piezas de broches y estacas. Todas útiles para la industria textil.