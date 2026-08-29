El mapa para no perdernos: la familia como rescate ante el extravío

Erica es una niña maravillosa, que le encantan los delfines. La conocí a través de una historia que ella misma contó. Fue con su familia a un espectáculo en un acuario: auditorio lleno, música alta, ruidos y alegría. Al finalizar, la gente se levantó y comenzó a salir del lugar, entre gritos de emoción, conversaciones, chapoteos en el agua, y parlantes con anuncios.

Erica se soltó un momento de la mano de su papá para mirar sus zapatillas, y cuando alzó la vista, sin darse cuenta, había agarrado la mano de alguien más. Tardó unos minutos en reconocer que ese no era su papá. Quienes hemos pasado por esa experiencia horrible (de estar perdidos o perder a alguien, sobre todo a un hijo) sabemos que son segundos de horrenda desesperación y terrible confusión. Por suerte, empleados del acuario la asistieron hasta que ella encontró a sus papás, minutos más tarde.

Aquel reencuentro y rescate familiar no es solo un alivio episódico, es una lección humana imborrable. Con el paso de los años, los extravíos cambian de forma: ya no nos perdemos entre multitudes físicas, sino en los laberintos de la vida adolescente o adulta. Entre toma de decisiones desacertadas, encrucijadas emocionales, adicciones silenciosas, crisis de propósito o el agotamiento existencial, es sencillo perderse. Las interferencias de un entorno que produce una ansiedad y aceleramiento innecesario, la presión social, las expectativas ajenas y el ruido digital actúan como ese gran acuario abarrotado donde es fácil confundirnos y terminar sujetando manos equivocadas.

Es precisamente en este punto donde la estructura familiar adquiere su valor más trascendente. Desde la Orientación Familiar entendemos al hogar no como un espacio de perfección exento de conflictos, sino como el primer puerto de rescate. Es la primera microcomunidad diseñada para salir al encuentro de quien se ha desorientado. Cuando un miembro de la casa se pierde, la función primordial del sistema no es juzgar desde la orilla la mala decisión cometida ni señalar el error con severidad, sino activar la búsqueda con presencia, calma y cuidado.

Para que la familia pueda ejercer este rol de refugio, resulta indispensable cultivar en el día a día tres pilares fundamentales que preparan el terreno para los momentos de crisis:

En primer lugar, la disponibilidad de escucha sin condena. Si ante la confesión de un tropiezo, los hijos encuentran únicamente un juicio punitivo, la próxima vez que se sientan desorientados optaran por ocultarse en el ruido de la calle, buscando consejos de extraños. Saber que la respuesta del hogar ante la vulnerabilidad será amparo y no rechazo es la mejor brújula y seguridad que podemos entregarle En segundo lugar, la construcción del "abrazo de rescate" en lo cotidiano. Las certezas de seguridad emocional se cimentan en los pequeños gestos: la cena compartida, la mirada atenta, el interés genuino por lo que al otro le duele o le preocupa. Esas experiencias tangibles de afecto son las que enseñan a una persona qué se siente estar verdaderamente a salvo, permitiéndole identificar cuándo un entorno externo es tóxico o riesgoso. Por último, el ejercicio de una empatía activa y paciente. Entender que el proceso de retornar al camino requiere tiempo y contención. Cuando un joven o un adulto atraviesa un período de extravío personal, la prisa por 'solucionar' el problema a menudo entorpece la reconexión. Acompañar exige saber esperar, sostener la presencia y recordar al otro quién es y cuánto vale, aun cuando él mismo lo haya olvidado.

Desde la Orientación Familiar entendemos al hogar no como un espacio de perfección exento de conflictos, sino como el primer puerto de rescate. Archivo.

Muchas corrientes de pensamiento y tradiciones filosóficas, al igual que muchas religiones, comparan a la divinidad o al destino con un padre protector que busca incansablemente a quien se desvía, a quien se pierde, a la oveja descarriada, al viajero errante, etc. Más allá de las convicciones personales de cada uno, resulta innegable que la familia es la escala humana donde ese amor incondicional se materializa. Es en la mesa familiar donde aprendemos que no estamos solos en el mundo, y que los que comparten esa misma mesa, pese a todo, están para rescatarnos. Si por alguna razón crees que tu familia no es fuente de refugio y rescate, tengo algo para decirte: ninguna familia es perfecta, pero todas pueden sanar. Quizás no podamos cambiar a los demás, pero podemos construir un vínculo más saludable desde lo que somos y desde lo que queremos.

Un faro encendido al que siempre sea posible regresar

Que este análisis sea una invitación a mirarnos hacia adentro. En un tiempo donde abundan los discursos de individualismo y autosuficiencia extrema, revalorizar al núcleo familiar como red de salvación es un acto de profunda sanación social. Eduquemos para que nuestros hogares sean siempre ese faro encendido en la noche: un lugar al que, no importa cuán lejos o confundidos hayamos estado, siempre sea posible y deseable regresar.

* Lic. Milagros Ramírez.

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