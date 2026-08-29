"Margarita" se despide: las confesiones de Fabio Di Tomaso y Benjamín Alfonso sobre el fenómeno de Cris Morena

En diálogo con MDZ, los actores hablaron sobre el estreno de la nueva temporada de "Margarita", cómo fue guardar el secreto durante un año y la experiencia de trabajar junto a una nueva generación de talentos.

El universo de Cris Morena se prepara para bajar el telón con el estreno de la tercera y última temporada de "Margarita". En una charla distendida con MDZ, Fabio Di Tomaso y Benjamín Alfonso revelaron cómo viven estos días previos al lanzamiento, atravesados por la expectativa, el humor y la nostalgia de cerrar un proyecto de gran escala.

Para Di Tomaso, el proceso estuvo marcado por el misticismo del hermetismo: "Hace un año que estamos manteniendo el secreto del Conde. Estuvimos allá en Uruguay cambiando con otro nombre en el hotel, muy divertido toda esa secuencia. Fueron muchos meses sin poder decir nada".

Mirá la entrevista a Fabio Di Tomaso y Benjamín Alfonso El reencuentro con "El Conde" desde la paternidad A dos décadas de su inolvidable paso como Max en "Floricienta", Fabio Di Tomaso aborda el regreso a su personaje icónico desde un lugar vital completamente diferente. "Me encontré en otro momento de la vida. Hoy me agarra como padre; tengo un hijo de 8 años. Este Max viene a cumplir el rol de padre fundamentalmente, así que la sensibilidad y la entrada al personaje fue desde la paternidad".

Ese vínculo entre la ficción y su vida personal también salpicó la cotidianeidad de su casa. Su propio hijo se convirtió en un cómplice silencioso del proyecto: "Él estaba mirando 'Margarita' y, cuando se enteró de que yo iba a estar, no lo podía creer. Tuvo que guardar el secreto durante un año sin decir absolutamente nada; un genio total".

Fabio Di Tomaso e Isabel Macedo se reencontraron para la tercera y última temporada de Margarita. Gentileza Regresos inesperados y desafíos actorales Por su parte, la llegada de Benjamín Alfonso al elenco tuvo tintes de peripecia. Tras haber estado radicado en México, un casting exprés lo obligó a armar valijas a toda prisa: "Llego a México y me dicen que tengo que volver por un casting de Cris Morena. Tuve que resolver todo, volví y dejé todo como estaba. Estuve un año sin regresar".