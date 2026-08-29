Alta montaña: paso cerrado y tránsito habilitado hasta Puente del Inca

Luego de la ventana de buen tiempo, en donde miles de vehículos lograron cruzar a Chile, nuevamente el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso, según informaron las autoridades de alta montaña .

Según el parte diario de transitabilidad, los vehículos podrán circular con precaución en el tramo que conecta Uspallata y Puente del Inca. A partir de allí, la ruta se encuentra no transitable hasta la boca del Túnel Internacional.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en la ruta por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. También informaron sobre la obligatoriedad de respetar la señalización, la portación de cadenas y respetar las indicaciones de las autoridades.

Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta parcialmente cubierto sin precipitaciones hasta el momento en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata. También se registran vientos moderados y visibilidad normal en los diferentes puntos del camino.

Uspallata: -1°

Punta de Vaca: -9°

Puente del Inca: -12°

Las Cuevas: -13°

Chile habilito el tránsito para turismo interno

Del lado chileno de la cordillera, las autoridades trasandinas informaron que se encuentra habilitado durante el fin de semana el tránsito interno para el turismo local.

Durante este sábado, los turistas podrán circular desde Guardia Vieja hasta el sector del Complejo Fronterizo Los Libertadores, con horarios establecidos de subida y bajada de vehículos: los vehículos podrán subir entre las 9 y las 13 (hora de Chile) y el horario de retorno no podrá exceder las 17 horas.