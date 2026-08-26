Huracán Las Heras extiende sus fronteras: tendrá una filial en plena alta montaña

Huracán Las Heras sigue creciendo y ahora también tendrá presencia en la alta montaña mendocina. El club lasherino incorporó y reconoció oficialmente a la Filial Uspallata.

El Globo reconoció oficialmente a la Filial Uspallata, que se suma a la estructura institucional y desarrollará actividades deportivas, sociales y culturales.

Huracán Las Heras sigue creciendo y ahora también tendrá presencia en la alta montaña mendocina. El club lasherino incorporó y reconoció oficialmente a la Filial Uspallata, que desde este momento pasa a formar parte de la estructura institucional de la entidad.

Huracán Las Heras extiende sus fronteras La iniciativa representa un nuevo paso en la expansión del Globo y busca acercar al club a una localidad con una fuerte identidad mendocina. A partir de esta incorporación, la filial podrá desarrollar distintas actividades deportivas, sociales e institucionales en Uspallata.

De esta manera, Huracán no solamente amplía su presencia territorial, sino que también fortalece su vínculo con nuevos hinchas, deportistas y familias que podrán encontrar en la institución un espacio de participación y pertenencia.

La llegada a Uspallata forma parte de una mirada que apunta a que el club tenga presencia más allá de su sede y de su actividad competitiva.