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Huracán Las Heras extiende sus fronteras: tendrá una filial en plena alta montaña

Huracán Las Heras sigue creciendo y ahora también tendrá presencia en la alta montaña mendocina. El club lasherino incorporó y reconoció oficialmente a la Filial Uspallata.

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Huracán buscará tener más hinchas en Uspallata.&nbsp;

Huracán buscará tener más hinchas en Uspallata. 

Prensa HLH

El Globo reconoció oficialmente a la Filial Uspallata, que se suma a la estructura institucional y desarrollará actividades deportivas, sociales y culturales.

Huracán Las Heras sigue creciendo y ahora también tendrá presencia en la alta montaña mendocina. El club lasherino incorporó y reconoció oficialmente a la Filial Uspallata, que desde este momento pasa a formar parte de la estructura institucional de la entidad.

Huracán Las Heras extiende sus fronteras

La iniciativa representa un nuevo paso en la expansión del Globo y busca acercar al club a una localidad con una fuerte identidad mendocina. A partir de esta incorporación, la filial podrá desarrollar distintas actividades deportivas, sociales e institucionales en Uspallata.

De esta manera, Huracán no solamente amplía su presencia territorial, sino que también fortalece su vínculo con nuevos hinchas, deportistas y familias que podrán encontrar en la institución un espacio de participación y pertenencia.

La llegada a Uspallata forma parte de una mirada que apunta a que el club tenga presencia más allá de su sede y de su actividad competitiva.

El Globo llega a la montaña y suma un nuevo punto de encuentro para su comunidad. Desde ahora, Uspallata también forma parte de la historia y del crecimiento de Huracán Las Heras.

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