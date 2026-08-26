Conmebol confirmó el calendario 2027: cuándo empiezan la Libertadores y la Sudamericana y cuando será cada final

La Conmebol confirmó el calendario de sus principales competencias internacionales para 2027. La Copa Libertadores , la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana ya tienen fechas establecidas para sus distintas instancias, aunque algunas podrían modificarse por circunstancias excepcionales.

La información fue difundida luego de la reunión realizada por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la entidad, cuyas fechas fueron aprobadas por el Consejo de la Conmebol .

La actividad comenzará en febrero con la Copa Libertadores . La primera fase tendrá sus partidos de ida el 3 de febrero y las revanchas el 10, mientras que la fase de grupos comenzará el 7 de abril. La gran final está prevista para el 27 de noviembre , con sede todavía por confirmar.

La Libertadores continuará su recorrido durante todo el año y tendrá sus octavos de final entre el 11 y el 18 de agosto. Los cuartos están programados del 8 al 15 de septiembre y las semifinales se disputarán entre el 13 y el 20 de octubre.

Primera fase: 3 y 10 de febrero.

3 y 10 de febrero. Segunda fase: 17 y 24 de febrero.

17 y 24 de febrero. Tercera fase: 3 y 10 de marzo.

3 y 10 de marzo. Fase de grupos: del 7 de abril al 26 de mayo.

del 7 de abril al 26 de mayo. Octavos de final: del 11 al 18 de agosto.

del 11 al 18 de agosto. Cuartos de final: del 8 al 15 de septiembre.

del 8 al 15 de septiembre. Semifinales: del 13 al 20 de octubre.

del 13 al 20 de octubre. Final: 27 de noviembre.

La Copa Libertadores empieza la primera semana de febrero. Conmebol

El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana se realizará el 17 de marzo, mientras que el sorteo de los octavos de final de ambas competencias está previsto para el 2 de junio.

La Sudamericana tendrá un cambio de formato

La Copa Sudamericana comenzará el 3 de marzo de 2027 con la primera fase, que tendrá su partido de vuelta el 10 de marzo. La principal novedad estará justamente en esta instancia. A diferencia de lo ocurrido hasta la edición 2026, la primera fase dejará de disputarse a partido único y pasará a jugarse en series de ida y vuelta. Hasta ahora, los cruces se definían en un solo encuentro, con la localía determinada mediante sorteo.

La fase de grupos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 26 de mayo. Luego se disputarán los playoffs de octavos, los octavos, cuartos y semifinales, antes de llegar a la definición del torneo.

Primera fase: 3 y 10 de marzo.

3 y 10 de marzo. Fase de grupos: del 7 de abril al 26 de mayo.

del 7 de abril al 26 de mayo. Playoffs de octavos: del 21 al 28 de julio.

del 21 al 28 de julio. Octavos de final: del 11 al 18 de agosto.

del 11 al 18 de agosto. Cuartos de final: del 8 al 15 de septiembre.

del 8 al 15 de septiembre. Semifinales: del 13 al 20 de octubre.

del 13 al 20 de octubre. Final: 20 de noviembre.

Cuándo se jugará la Recopa Sudamericana

La Recopa Sudamericana será la primera de las tres competencias en definir a su campeón en 2027. El torneo enfrentará al ganador de la Copa Libertadores 2026 con el vencedor de la Copa Sudamericana 2026. La serie tendrá su primer partido el 17 de febrero de 2027, mientras que la revancha se disputará el 24 de febrero, fecha en la que quedará definido el campeón.

La Conmebol aclaró que las fechas anunciadas para las distintas competencias están sujetas a modificaciones ante eventuales circunstancias extremas que puedan presentarse durante la temporada.