La insólita presentación de Xavi como DT de la Selección de Países Bajos: "Fue nuestro tercer candidato"

El histórico Nigel de Jong presentó a Xavi como el nuevo entrenador de Países Bajos, aunque fue más honesto de lo esperado al explicar su designación.

Tras la decepcionante actuación en el Mundial 2026 y la renuncia de Ronald Koeman, la Selección de Países Bajos eligió a Xavi Hernández como su nuevo DT. El español firmó contrato hasta 2030 y tendrá como principales desafíos la próxima Copa del Mundo y la Eurocopa 2028 -y sus respectivas eliminatorias-, además de las Nations Leagues 2027 y 2029.

El exmediocampista del Barcelona fue presentado de manera oficial este martes. El acto estuvo encabezado por el histórico exfutbolista Nigel de Jong, quien hoy es director deportivo de la Federación Neerlandesa de Fútbol. Y al momento de explicar cómo y por qué contrataron al flamante nuevo entrenador, se excedió un poco con su sinceridad.

Nigel de Jong presentó a Xavi Hernández en Países Bajos como "la tercera opción" ESPN "El primer contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, indicó que iba a dejar el Manchester City. En una semana quedó claro que quería tomarse un año sabático, así que pasamos directamente al número dos", comenzó su relato el Pitbull en conferencia de prensa, sentado a un metro del técnico catalán. "Arne Slot era el candidato ideal porque también estaba disponible tras irse del Liverpool. Cómo él mismo indicó en la prensa, sentía que, en definitiva, encajaba mejor en un club que en una selección, así que lo respetamos", continuó.

Y sin que le temblara la voz, no tuvo reparos al contar cómo llegaron a la tarcera opción: "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández, que ahora está sentado aquí a mi lado como seleccionador nacional. Hay que mantener comunicaciones sobre las ambiciones mutuas y demás aspectos tácticos, pero estamos muy contentos de que esté hoy acá", sentenció De Jong, quizá no con el mayor de los tactos, pero con una honestidad brutal e innegable.