La decisión del Bayern Múnich con Musiala tras desvanecerse en dos amistosos de pretemporada

Luego de los episodios que preocuparon al mundo del fútbol, el gigante alemán tomó cartas en el asunto con el objetivo de priorizar la salud de Jamal Musiala.

El susto pasó, pero Jamal Musiala deberá esperar un poco más para volver a jugar. El Bayern Múnich tomó una postura clara después de los dos desvanecimientos que sufrió el mediocampista alemán durante la pretemporada: no acelerar los tiempos y dejarlo afuera del estreno en la Bundesliga ante Stuttgart.

Su ausencia, igual, no será nueva. El jugador de 23 años tampoco estuvo presente el último sábado en la Supercopa de Alemania, cuando el gigante bávaro se impuso 2-1 frente al Borussia Dortmund y alzó el primer título de la temporada.

Los desmayos de Musiala y el trasfondo de la decisión del Bayern El 15 de agosto, durante un amistoso contra Leipzig, Musiala se desplomó y encendió la primera señal de alerta por su estado de salud. No obstante, lo más preocupante es que apenas tres días después volvió a atravesar un episodio similar ante Heidenheim. En ambos casos pudo retirarse del campo de juego por cuenta propia, más allá de que por cuestiones lógicas no volvió a la cancha y fue reemplazado.

El propio futbolista contó públicamente qué habían determinado los médicos con un mensaje que llevó alivio: “Me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica”.