Federal A: Huracán Las Heras se juega todo y San Martín defiende la punta

Los equipos mendocinos vuelven a tener acción en el Torneo Federal A , aunque con objetivos diferentes y partidos que pueden empezar a marcar el futuro de cada uno en esta nueva etapa del campeonato.

El que afrontará una verdadera final será Huracán Las Heras . El Globo recibirá este domingo desde las 15.30 a Juventud Antoniana , con la obligación de volver a ganar para mantener sus posibilidades en la Zona Campeonato .

El presente no es el mejor para el conjunto lasherino: acumula tres derrotas consecutivas y, además, no consiguió marcar goles en ninguno de esos encuentros. Por eso, el partido ante Juventud Antoniana aparece como una oportunidad inmejorable para reaccionar.

Huracán necesita recuperar confianza, volver a encontrar el gol y sumar de a tres. Otro resultado podría dejarlo demasiado comprometido en su objetivo de mantenerse en la pelea.

En la Zona Reválida , el Atlético Club San Martín atraviesa una realidad completamente diferente.

El Chacarero es uno de los líderes de su zona y este domingo tendrá la posibilidad de defender esa posición cuando reciba en el Este provincial a Deportivo Rincón (otro de los punteros) desde las 17.

El equipo mendocino buscará aprovechar su buen momento y sumar nuevamente de a tres para mantenerse en lo más alto y consolidar sus aspiraciones en esta instancia del Federal A.

FADEP va el lunes por la recuperación

El último mendocino en salir a la cancha será Fundación Amigos por el Deporte (FADEP).

El conjunto de Russell visitará el lunes desde las 15.30 a Santamarina de Tandil, en un partido en el que intentará volver al triunfo.

FADEP necesita recuperar terreno y sumar fuera de Mendoza para continuar con sus objetivos en la Zona Reválida.

Tres partidos, dos zonas y objetivos diferentes para los mendocinos: Huracán se juega una de sus últimas cartas, San Martín defiende la punta y FADEP busca volver a sonreír.