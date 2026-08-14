Golpeó a un rival y Huracán Las Heras tomó una drástica decisión: le rescindió el contrato

La institución lasherina informó la medida a través de sus canales oficiales y dejó en claro que la decisión está directamente relacionada con el episodio ocurrido durante el partido. El club acompañó el comunicado con un mensaje en el que reafirmó su postura respecto de los valores que pretende sostener.

“ Desde la Comisión Directiva del Club Huracán Las Heras se ha decidido rescindir el contrato del jugador Alejandro Toledo , a raíz del acto de indisciplina ocurrido durante el partido ante Alvarado”, informó la institución.

En el comunicado, además, Huracán remarcó: “La institución sostiene su compromiso con el respeto, la disciplina y los valores que representan a Huracán Las Heras”.

El episodio que desencadenó la determinación del club quedó registrado en imágenes. En el video puede observarse el momento de la situación protagonizada por Toledo durante el encuentro ante Alvarado, una acción que terminó generando una fuerte determinación por parte de la dirigencia.

La decisión de Huracán Las Heras se conoció poco después del episodio y significa el final del ciclo del delantero, que había regresado al club durante esta temporada para disputar el Torneo Federal A.

Toledo, de 36 años, había sido una de las incorporaciones del Globo para la temporada 2026. El delantero había tenido participación importante durante el torneo y convertido tres goles con la camiseta del conjunto lasherino.

Entre sus actuaciones destacadas estuvo el triunfo 1-0 ante Atenas de Río Cuarto, cuando marcó el único gol del partido, y también había convertido de penal en la victoria frente a Deportivo Rincón.

Ahora, a partir del episodio ocurrido ante Alvarado, su etapa en Huracán Las Heras llegó a su fin.

La dirigencia tomó una postura contundente y decidió rescindir el vínculo contractual, respaldando públicamente una política basada en el respeto y la disciplina dentro de la institución.