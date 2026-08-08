Federal A: los tres mendocinos salen a escena con la intención de sumar

Los tres equipos mendocinos que continúan en el Torneo Federal A volverán a tener acción este sábado, aunque con objetivos diferentes. Huracán Las Heras afrontará la segunda fecha de la Zona Campeonato , mientras que Atlético Club San Martín y FADEP disputarán la Zona Reválida .

El Globo es el representante mendocino que logró meterse entre los equipos que pelean por los principales objetivos del campeonato. Después de debutar con una derrota en Cipolletti , Huracán Las Heras buscará recuperarse ante su gente cuando este sábado, desde las 15.30 , reciba a Olimpo por la Zona B.

El equipo lasherino necesita volver a sumar para no perder terreno en una instancia en la que cada resultado comienza a tener un peso mayor. La posibilidad de jugar como local aparece como una buena oportunidad para dejar atrás el traspié de la primera fecha.

En la Zona Reválida , en tanto, aparecen los otros dos representantes de Mendoza. FADEP llega con el envión de haber conseguido una importante victoria en la primera jornada. El equipo mendocino derrotó en Maipú a Círculo Deportivo y ahora buscará repetir como visitante.

Este sábado desde las 15, el Cóndor visitará a Juventud Unida Universitario, en un encuentro correspondiente a la Zona A de la Reválida.

También por esa zona jugará Atlético Club San Martín, que tendrá que viajar hasta Tandil para enfrentarse con Santamarina desde las 15.

El Chacarero llega después de empatar como local frente a Costa Brava de La Pampa, por lo que intentará conseguir su primera victoria de esta nueva etapa fuera de Mendoza.

Así, la segunda fecha tendrá a los tres mendocinos en cancha, pero con caminos diferentes: Huracán Las Heras buscará avanzar en la Zona Campeonato, mientras que San Martín y FADEP intentarán hacerse fuertes en la Reválida para seguir con vida en el Torneo Federal A.