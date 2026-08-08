Gimnasia visita a Instituto de Córdoba y quiere seguir prendido arriba

Gimnasia visita a Instituto este sábado por la noche por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima tendrá este sábado una importante prueba en el corazón del país. El Lobo visitará por la 4° fecha del Torneo Clausura a Instituto de Córdoba desde las 21:30, en un partido que tendrá como atractivo el regreso de Darío Franco a una cancha que conoce muy bien y el choque de dos de los escoltas de la Zona A. Dirige Sebastián Zunino y la transmisión estará a cargo de la señal ESPN Premium.

El Lobo viene de vencer de local a Unión de Santa Fe y es uno de los escoltas de Vélez en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional con 6 puntos, junto a Independiente y el propio equipo cordobés. Darío Franco, entrenador del conjunto mendocino, volverá a pisar un escenario que forma parte de su historia (lo dirigió en dos oportunidades) y tendrá enfrente a un equipo del que conoce varias de sus características.

Del otro lado estará un Instituto que llega con la intención de prolongar su buen momento y festejar ante su gente. La Gloria busca su tercer triunfo consecutivo y tendrá una noche especial por la celebración de sus 108 años.

Para Gimnasia, en cambio, el desafío estará en trasladar a Córdoba el buen presente que viene construyendo y sumar en una cancha siempre exigente. El equipo mendocino intentará plantear un partido inteligente, reducir los espacios y aprovechar las situaciones que se presenten.

Probables formaciones Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba.