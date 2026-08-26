Una serie de derrumbes obligaron a cortar el tránsito en la ruta 7
El tránsito fue interrumpido entre Uspallata y Potrerillos por derrumbes en los túneles. Recomiendan evitar la zona hasta nuevo aviso.
Este miércoles, distintos derrumbes interrumpieron el tránsito en la Ruta Nacional N°7, en el tramo que une Uspallata y Potrerillos. El corte se dispuso de manera preventiva debido a los desprendimientos registrados en la zona de túneles, particularmente en el túnel 2, en el sector conocido como Cerro Negro.
Desde las 12.00, el tránsito permanece restringido en ambos sentidos. Personal de Guardia Urbana Municipal realiza el corte en la zona de La Fundición, mientras que Gendarmería Nacional interviene desde el puesto Los Árboles. Se recomienda evitar circular por el sector hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente el paso.
La situación se complicó por las condiciones meteorológicas en alta montaña. En la zona de Polvaredas también se registraron desprendimientos de piedras y el camino se encuentra muy inestable debido a la lluvia que afecta el corredor entre Potrerillos y Uspallata.
Los distintos sectores afectados
Además del derrumbe en el túnel 2, se reportaron desprendimientos en otros puntos de la ruta 7. En el sector de Cerro Amarillo, a la altura del kilómetro 1.196, entre Polvaredas y Punta de Vacas, también hubo caída de piedras y se advirtió sobre la inestabilidad del lugar.
La afectación alcanza además a los túneles ubicados entre el 4 y el 10. En los túneles 6 y 7, parte de la calzada quedó obstruida por las piedras, por lo que la circulación se encuentra comprometida en distintos puntos del corredor internacional.
Pablo Quiroga, jefe del Corredor Internacional, trabaja sobre la situación junto con Gendarmería Nacional, Guardia Urbana Municipal y Bomberos. Se aguarda el arribo de maquinaria de Vialidad para comenzar con las tareas de despeje y retirar los materiales que quedaron sobre la calzada.
Recomiendan evitar la zona
Mientras continúan las tareas y se evalúa el estado de la ruta, las autoridades mantienen el corte preventivo. La recomendación para quienes tengan previsto viajar por ese sector es no dirigirse hacia la zona de los derrumbes y esperar nuevas indicaciones sobre la transitabilidad.