Una serie de derrumbes obligaron a cortar el tránsito en la ruta 7

El tránsito fue interrumpido entre Uspallata y Potrerillos por derrumbes en los túneles. Recomiendan evitar la zona hasta nuevo aviso.

La lluvia y los desprendimientos complican la circulación en alta montaña. Vialidad trabaja en el lugar para despejar la ruta.

Este miércoles, distintos derrumbes interrumpieron el tránsito en la Ruta Nacional N°7, en el tramo que une Uspallata y Potrerillos. El corte se dispuso de manera preventiva debido a los desprendimientos registrados en la zona de túneles, particularmente en el túnel 2, en el sector conocido como Cerro Negro.

Desde las 12.00, el tránsito permanece restringido en ambos sentidos. Personal de Guardia Urbana Municipal realiza el corte en la zona de La Fundición, mientras que Gendarmería Nacional interviene desde el puesto Los Árboles. Se recomienda evitar circular por el sector hasta que las condiciones permitan habilitar nuevamente el paso.

La situación se complicó por las condiciones meteorológicas en alta montaña. En la zona de Polvaredas también se registraron desprendimientos de piedras y el camino se encuentra muy inestable debido a la lluvia que afecta el corredor entre Potrerillos y Uspallata.

Los distintos sectores afectados El corte preventivo se mantiene por la inestabilidad en la zona de túneles. Hay desprendimientos desde Polvaredas hasta sectores de alta montaña. Bomberos voluntarios de Montaña Uspallata Además del derrumbe en el túnel 2, se reportaron desprendimientos en otros puntos de la ruta 7. En el sector de Cerro Amarillo, a la altura del kilómetro 1.196, entre Polvaredas y Punta de Vacas, también hubo caída de piedras y se advirtió sobre la inestabilidad del lugar.

La afectación alcanza además a los túneles ubicados entre el 4 y el 10. En los túneles 6 y 7, parte de la calzada quedó obstruida por las piedras, por lo que la circulación se encuentra comprometida en distintos puntos del corredor internacional.