Mendoza tendrá un vuelo directo por única vez con Australia: el motivo

Mendoza será escenario de una operación aérea inédita. La aerolínea australiana Qantas tiene previsto realizar un vuelo charter directo entre la provincia y Sídney, en una operación especial vinculada al partido que disputarán Los Pumas y los Wallabies el próximo sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.

El vuelo de regreso hacia Australia está programado para el domingo 6 de septiembre y será realizado con un Boeing 787-9 Dreamliner. La aeronave trasladará a la delegación australiana luego de su presentación en Mendoza.

La operación marcará, además, la primera visita de Qantas al aeropuerto internacional El Plumerillo, un hecho destacado para la actividad aeronáutica de la provincia. La información fue anticipada por Alejandro Venier, integrante de la Comunidad Spotter de Mendoza.

El movimiento del Boeing 787-9 comenzará en Santiago de Chile. Ese domingo, el avión realizará previamente el vuelo regular QF27 de Qantas entre Sídney y la capital chilena, donde está prevista su llegada alrededor de las 11:50.

Después de permanecer algunas horas en Santiago, la aeronave emprenderá viaje hacia Mendoza sin pasajeros comerciales. Se tratará de un vuelo denominado ferry, utilizado para trasladar el avión hasta el lugar desde donde realizará posteriormente la operación especial.

Una vez en El Plumerillo, el Dreamliner será preparado para emprender el vuelo directo hacia Sídney con los integrantes del seleccionado australiano a bordo.

La salida desde Mendoza está prevista para la tarde del domingo 6 de septiembre, aunque los horarios definitivos todavía no fueron confirmados.

La llegada de Qantas está directamente relacionada con la gira que los Wallabies realizan por Argentina. El seleccionado australiano arribó inicialmente a Buenos Aires desde Sídney en un vuelo charter de la propia compañía. Luego continuará su recorrido por el país antes de llegar a Mendoza para enfrentar a Los Pumas.

Aunque Qantas ya mantiene operaciones entre Australia y Argentina desde Buenos Aires, esta será la primera vez que uno de sus aviones llegue a Mendoza. El protagonista será un Boeing 787-9 Dreamliner, uno de los modelos de fuselaje ancho utilizados por la compañía australiana para sus vuelos de larga distancia.