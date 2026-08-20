Así se puede cargar saldo en la tarjeta SUBE sin ir a un kiosco o terminal habilitada

Millones de usuarios en todo el transporte público del país consultan a diario cómo se debe cargar la SUBE. Los detalles.

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El transporte público sigue avanzando y la utilización de la SUBE quedó en competencia directa con el uso de tarjetas de débito o billeteras virtuales para el pago del pasaje. Sin embargo, los usuarios siguen con la tarjeta azul en su poder y consultan a diario cómo cargar el saldo a través del teléfono.

"Seguimos impulsando la modernización de SUBE para que puedas realizar cada vez más gestiones de manera electrónica. Así, tenés diferentes alternativas para cargar saldo y acreditarlo de forma simple, rápida y segura", explicaron desde el Gobierno nacional.

Opciones digitales para cargar saldo en la SUBE App SUBE : cargá saldo desde la aplicación oficial y accedé a otras funcionalidades para gestionar tu tarjeta.

Billeteras virtuales : realizá la carga desde las billeteras digitales habilitadas.

Home banking : si tu banco ofrece este servicio, sumá saldo desde una computadora o un celular.

Cajeros automáticos: también podés realizar la operación en los cajeros habilitados. Otras alternativas para cargar el saldo son: