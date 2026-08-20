Así se puede cargar saldo en la tarjeta SUBE sin ir a un kiosco o terminal habilitada
Millones de usuarios en todo el transporte público del país consultan a diario cómo se debe cargar la SUBE. Los detalles.
El transporte público sigue avanzando y la utilización de la SUBE quedó en competencia directa con el uso de tarjetas de débito o billeteras virtuales para el pago del pasaje. Sin embargo, los usuarios siguen con la tarjeta azul en su poder y consultan a diario cómo cargar el saldo a través del teléfono.
"Seguimos impulsando la modernización de SUBE para que puedas realizar cada vez más gestiones de manera electrónica. Así, tenés diferentes alternativas para cargar saldo y acreditarlo de forma simple, rápida y segura", explicaron desde el Gobierno nacional.
Opciones digitales para cargar saldo en la SUBE
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App SUBE: cargá saldo desde la aplicación oficial y accedé a otras funcionalidades para gestionar tu tarjeta.
Billeteras virtuales: realizá la carga desde las billeteras digitales habilitadas.
Home banking: si tu banco ofrece este servicio, sumá saldo desde una computadora o un celular.
Cajeros automáticos: también podés realizar la operación en los cajeros habilitados.
Otras alternativas para cargar el saldo son:
Desde la App SUBE, con un celular Android 6 o superior con tecnología NFC.
Con la modalidad Carga a Bordo en colectivos.
En una Terminal Automática SUBE (TAS).
El límite máximo de carga por operación a través de medios electrónicos es de $30.000. Si necesitás cargar un monto mayor, realizá más de una transacción.
Tené en cuenta que la tarjeta SUBE admite un saldo máximo de $40.000, de manera que si las cargas realizadas superan ese límite, el excedente quedará pendiente y podrás acreditarlo a medida que utilices el saldo disponible.