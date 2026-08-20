Lo que todos estaban esperando: regresa la pista de patinaje sobre hielo a Mendoza Shopping

A pedido del público y en plena temporada invernal, Mendoza Shopping y Diverland Argentina vuelven a apostar al entretenimiento con el regreso de la pista de patinaje sobre hielo, una propuesta que ya se convirtió en una de las actividades más esperadas por las familias mendocinas.

Por tercer año consecutivo, el centro comercial de Guaymallén será escenario de esta experiencia que combina deporte, diversión y entretenimiento para todas las edades. La pista abrirá sus puertas el próximo fin de semana, y estará instalada en el corazón del Patio de Comidas de Mendoza Shopping.

Las pista de patinaje estará nuevamente en el Mendoza Shopping.

“Nos pone muy contentos que la pista vuelva por tercer año, porque de alguna manera sentimos que ya empezó a convertirse en un clásico del invierno en Mendoza Shopping”, destaca Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.

En ese sentido, agrega: “Nosotros siempre buscamos que venir al Shopping sea mucho más que venir a comprar. Queremos que cada visita pueda tener algo especial, que sea una salida, un encuentro, un momento compartido y, sobre todo, que pueda dejar un buen recuerdo”.

La propuesta busca generar justamente esos momentos. “Hay chicos que patinan por primera vez, familias que vienen juntas, amigos que se encuentran y se divierten. Son esas experiencias las que hacen que el Shopping forme parte de momentos lindos en la vida de las personas, y eso para nosotros tiene muchísimo valor”, explica Lois.

Una propuesta que ya es un clásico del invierno

Las primeras dos temporadas tuvieron una gran convocatoria y, según destacan desde Mendoza Shopping, superaron las expectativas iniciales.

“Vimos algo que para nosotros es muy importante: la gente realmente hizo propia la propuesta. Ver la pista llena, las fotos, las familias acompañando a los chicos, los amigos riéndose mientras intentan patinar… finalmente eso es lo que nos impulsa a traerla nuevamente”, señala Lois.

Y agrega: “Nos gusta pensar el Shopping como un lugar donde pasan cosas y donde siempre hay una excusa para volver. La pista logró justamente eso: generar una experiencia diferente, divertida y que muchos esperan que vuelva cada invierno”.

La nueva pista tendrá 300 metros cuadrados de superficie y capacidad para 100 personas por turno. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 40 minutos y los asistentes contarán con todo el equipamiento necesario para disfrutar de la actividad.

Habrá patines disponibles desde el número 24 hasta el 47, aunque quienes lo prefieran también podrán llevar sus propios patines.

La actividad estará habilitada a partir de los 3 años, siempre acompañados por un adulto responsable. A partir de los 7 años, los niños podrán ingresar solos a la pista.

Tecnología para mantener el hielo en óptimas condiciones

La pista cuenta con maquinaria especializada y tecnología diseñada para congelar el agua y conservar el hielo en excelentes condiciones durante toda la jornada.

“La pista está equipada con maquinaria especializada y de última tecnología para congelar el agua y mantener la pista en excelentes condiciones durante todo el día”, explica Nicolás Brizuela, gerente de Tyndall, empresa que comercializa Diverland Argentina.

Además, anticipa que habrá “promociones de lunes a viernes para que todos puedan disfrutar y también para festejos de cumpleaños y eventos corporativos”.

Horarios, entradas y precios

La pista funcionará de domingo a jueves de 10 a 22 horas, mientras que los viernes y sábados permanecerá abierta de 10 a 24 horas.

El valor de la experiencia será de $16.000 por persona. Las entradas estarán disponibles en los días previos a la inauguración y podrán adquirirse a través de www.suticket.com o en la boletería física del lugar.

De esta manera, la pista de hielo se suma a la amplia agenda de propuestas de entretenimiento y actividades culturales de Mendoza Shopping, que incluye opciones para toda la familia, como Neverland y los cines.

La experiencia se completa con un recorrido comercial por el paseo de compras, que invita a descubrir las novedades y liquidaciones de las principales marcas, junto con una oferta gastronómica que reúne cafeterías, restaurantes y reconocidas propuestas internacionales.

El hielo vuelve a ser protagonista en Mendoza Shopping. Una propuesta para animarse a patinar, compartir en familia o con amigos y disfrutar de una de las experiencias que ya se ganó un lugar entre los clásicos del invierno mendocino.