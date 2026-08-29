La apuesta del intendente Raúl Rufeil: tres playones deportivos y un colegio secundario desde 2027

Más de 500 deportistas y profesores participaron de la inauguración de la nueva infraestructura en el Este mendocino. Según informó el Municipio de San Martín, la inversión superó los $900 millones. El proyecto sumará además una propuesta educativa para jóvenes que necesitan compatibilizar estudio, entrenamiento y competencia.

Palmira sumó este viernes tres nuevos playones deportivos y dio un paso más en el desarrollo del complejo que se construye en esa ciudad del Este mendocino. La inauguración reunió a más de 500 deportistas, profesores y representantes de distintas disciplinas y estuvo acompañada por un anuncio que amplía el alcance del proyecto: desde 2027 se prevé incorporar un colegio secundario orientado especialmente a deportistas de alto rendimiento.

Raúl Rufeil inauguró nuevos playones deportivos en Palmira y anunció un colegio secundario para deportistas de alto rendimiento.

Según informó la Municipalidad de General San Martín, la obra demandó una inversión superior a los $900 millones y fue financiada con fondos de financiamiento educativo.

Los nuevos espacios comprenden dos playones de 36 por 20 metros y uno de 46 por 20 metros, preparados para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas. Cada sector cuenta con accesos de hormigón, iluminación, trabajos de pintura y el equipamiento necesario para su utilización.

La obra demandó una inversión superior a los $900 millones y fue financiada con fondos de financiamiento educativo.

El complejo incorpora además una tribuna principal de ocho gradas, que contiene oficinas y depósitos en su interior, otras tres tribunas de menores dimensiones y redes de protección para separar los diferentes espacios y permitir el desarrollo simultáneo de las actividades.

El complejo incorpora además una tribuna principal de ocho gradas, que contiene oficinas y depósitos en su interior, otras tres tribunas de menores dimensiones y redes de protección.

Educación y deporte, el próximo paso

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la incorporación, a partir de 2027, de un colegio de nivel secundario especialmente orientado a deportistas de alto rendimiento.

La propuesta apunta a resolver una dificultad habitual entre jóvenes que desarrollan una actividad deportiva competitiva: sostener la trayectoria escolar mientras cumplen con entrenamientos, viajes y competencias.

El esquema anunciado contempla formación presencial y, en determinadas instancias, modalidades virtuales que permitan compatibilizar ambas actividades.

De esta manera, el proyecto de Palmira comienza a combinar dos dimensiones que hasta ahora avanzaban por caminos separados: la disponibilidad de infraestructura para entrenar y una propuesta educativa adaptada a las exigencias del deporte de alto rendimiento.

Del acto participaron el intendente de General San Martín, Raúl Rufeil; el delegado municipal de Palmira, Ángel Bottero; el intendente de Junín, Mario Abed; el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar; autoridades provinciales y municipales, deportistas y profesores.

Uno de los anuncios fue la incorporación de un colegio de nivel secundario orientado a deportistas de alto rendimiento.

Un proyecto que busca seguir creciendo

La inauguración de los tres playones no completa el desarrollo previsto para el predio. Entre las próximas iniciativas anunciadas se encuentra la construcción de un polideportivo cubierto y el inicio de gestiones para incorporar una pileta olímpica destinada a actividades acuáticas.

La ampliación progresiva de la infraestructura busca generar mejores condiciones para escuelas, clubes, profesores y deportistas de Palmira y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de la ciudad para recibir actividades y competencias de mayor escala.

Durante el acto, Rufeil vinculó el crecimiento del complejo con otras inversiones y servicios desarrollados en los últimos años en Palmira.

“Palmira era una localidad postergada por más de tres décadas. Estábamos en deuda con todo lo que el departamento tenía y estamos trabajando fuertemente para recomponer su estatus”, señaló el intendente.

El jefe comunal mencionó también la reciente inauguración del microhospital y las acciones que se desarrollan en materia educativa y de formación laboral.

“Es un trabajo integral y en conjunto con los vecinos”, sostuvo.

Con los tres playones ya habilitados y una propuesta educativa anunciada para 2027, el complejo comienza así a tomar una dimensión que excede a la infraestructura deportiva: busca generar un espacio donde la práctica, la formación y el desarrollo de jóvenes deportistas puedan articularse dentro de la misma ciudad.