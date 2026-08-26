Cómo quitar el óxido de las ollas con bicarbonato y cáscaras de papa

Buscar alternativas ecológicas y accesibles para la limpieza del hogar es una práctica usual. Es posible eliminar las manchas de óxido en utensilios metálicos utilizando una combinación tan sencilla como efectiva: residuos de papa y bicarbonato de sodio .

La efectividad de esta fórmula se debe a la interacción entre sus dos componentes principales. La piel del tubérculo contiene de manera natural ácido oxálico, el cual posee la capacidad química de disolver la acumulación de óxido.

Mientras que el bicarbonato de sodio funciona como un exfoliante suave que ataca la capa de suciedad rebelde sin desgastar ni rayar el metal base.

Al unir ambos ingredientes, se genera una reacción que afloja la corrosión de forma segura en elementos de hierro o acero expuestos a la humedad.

El procedimiento no requiere herramientas complejas y se realiza en cuatro etapas simples. Primero, cubrir la zona afectada del utensilio espolvoreando una capa generosa de bicarbonato de sodio.

Luego, colocar las cáscaras de papa (o presionar la mitad de una papa) directamente sobre la superficie tratada. Permitir que la preparación actúe durante toda la noche para asegurar que los componentes penetren en el metal.

Al día siguiente, frotar enérgicamente la zona con un cepillo bajo el chorro de agua y retirar la mezcla. En piezas muy deterioradas, se puede repetir el proceso.