Receta de mocaccino: preparalo en casa en 5 minutos
La receta del mocaccino casero es una opción rápida y deliciosa para disfrutar en casa, que solo requiere ingredientes básicos como café, leche y cacao.
El mocaccino es básicamente un capuchino con chocolate, y su receta casera es facilísima y no necesita de una máquina de espresso. Con café instantáneo, leche, cacao en polvo y un poco de paciencia para espumar la leche, vas a tener una bebida que parece de cafetería en 5 minutos. ¡Manos a la obra
Ingredientes (1 taza grande)
- 1 taza (240 ml) de leche
- 1 cucharada colmada de café instantáneo
- 1 cucharada de cacao en polvo amargo
- 1 o 2 cucharaditas de azúcar (al gusto)
- (Opcional) Crema de leche batida o chantilly para decorar
- (Opcional) Cacao en polvo o canela para espolvorear arriba
Paso a paso de la receta
- En una taza grande, poné el café instantáneo, el cacao en polvo y el azúcar. Agregá 2 cucharadas de agua caliente y mezclá bien con una cucharita hasta que se disuelva todo y quede una pasta líquida y oscura.
- En una olla chica o en el microondas, calentá la leche hasta que esté bien caliente pero sin que hierva (si hierve, pierde la capacidad de espumar). Si tenés un batidor de mano o una prensa francesa, batí la leche caliente durante 1 minuto hasta que se llene de espuma. Si no tenés, podés poner la leche en un frasco con tapa, cerrar bien y agitar con fuerza por 30 segundos. La espuma va a subir y la leche va a duplicar su volumen.
- Verté la leche caliente sobre la pasta de café y chocolate en la taza. Revolvé suavemente para integrar los sabores. Si te gusta más intenso, dejá más café; si te gusta más chocolatoso, agregá más cacao.
- Si querés darle un toque de cafetería, agregá crema batida o chantilly arriba y espolvoreá con un poco de cacao en polvo o canela. ¡Y listo!