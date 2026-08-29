Palitos de canela y azúcar: una receta dulce que te va a encantar

Estos palitos son la versión casera y express de los churros. La receta consiste en una pasta que se cocina en una sartén con un poco de aceite, se dora por todos lados y se reboza en azúcar y canela. Se hacen en 10 minutos con ingredientes que ya tenés en la alacena: harina, agua, aceite y azúcar. Perfectos para una merienda rápida, para acompañar un chocolate caliente o para darte un gustito sin tener que amasar ni esperar que leve. ¡Manos a la obra!