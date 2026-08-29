Palitos de canela y azúcar: una receta dulce que te va a encantar
Conocé esta sencilla receta para preparar palitos de canela y azúcar, una opción rápida para disfrutar en cualquier momento del día.
Estos palitos son la versión casera y express de los churros. La receta consiste en una pasta que se cocina en una sartén con un poco de aceite, se dora por todos lados y se reboza en azúcar y canela. Se hacen en 10 minutos con ingredientes que ya tenés en la alacena: harina, agua, aceite y azúcar. Perfectos para una merienda rápida, para acompañar un chocolate caliente o para darte un gustito sin tener que amasar ni esperar que leve. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (8-10 palitos)
- 1 taza (150 g) de harina 0000
- 1 taza (240 ml) de agua
- 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz) y extra para freír
- 1 pizca de sal
- (Para el rebozado) taza (70 g) de azúcar y 1 cucharadita de canela en polvo
Paso a paso de la receta
- En una olla chica, poné el agua, las 2 cucharadas de aceite y la sal. Llevá a fuego medio hasta que hierva. Cuando rompa el hervor, bajá el fuego al mínimo y volcá la harina de golpe. Revolvé con una cuchara de madera sin parar durante 1 o 2 minutos, hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla y forme un bollo suave. Retirá del fuego y dejá entibiar 5 minutos (no tiene que estar fría pero sí que no queme al tocarla).
- Con las manos ligeramente humedecidas (para que no se pegue la masa), tomá porciones del tamaño de una cucharada y formá cilindros alargados de unos 6-7 cm de largo y 2 cm de ancho. Aplastalos un poco para que queden como churros chatitos. No hace falta que sean perfectos, la textura rústica también queda bien.
- En una sartén, calentá aceite neutro (un dedo de altura) a fuego medio. Cuando esté caliente (probá con un pedacito de masa: tiene que burbujear al contacto), poné los palitos en tandas sin amontonar. Freí por 2-3 minutos, dándoles vuelta con una espátula, hasta que estén dorados y crocantes por todos lados. Retirá con espumadera y ponelos sobre papel absorbente.
- En un bowl, mezclá el azúcar con la canela. Pasá cada palito caliente por la mezcla, cubriéndolos bien por todos lados.
- Comelos tibios o calientes. Van perfectos con chocolate caliente, dulce de leche o simplemente solos. ¡Y listo!