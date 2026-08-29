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Palitos de canela y azúcar: una receta dulce que te va a encantar

Conocé esta sencilla receta para preparar palitos de canela y azúcar, una opción rápida para disfrutar en cualquier momento del día.

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Prepará estos ricos palitos de canela en casa.

Prepará estos ricos palitos de canela en casa.

Estos palitos son la versión casera y express de los churros. La receta consiste en una pasta que se cocina en una sartén con un poco de aceite, se dora por todos lados y se reboza en azúcar y canela. Se hacen en 10 minutos con ingredientes que ya tenés en la alacena: harina, agua, aceite y azúcar. Perfectos para una merienda rápida, para acompañar un chocolate caliente o para darte un gustito sin tener que amasar ni esperar que leve. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (8-10 palitos)

  • 1 taza (150 g) de harina 0000
  • 1 taza (240 ml) de agua
  • 2 cucharadas de aceite neutro (girasol o maíz) y extra para freír
  • 1 pizca de sal
  • (Para el rebozado) taza (70 g) de azúcar y 1 cucharadita de canela en polvo
¡Qué rico!

¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. En una olla chica, poné el agua, las 2 cucharadas de aceite y la sal. Llevá a fuego medio hasta que hierva. Cuando rompa el hervor, bajá el fuego al mínimo y volcá la harina de golpe. Revolvé con una cuchara de madera sin parar durante 1 o 2 minutos, hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla y forme un bollo suave. Retirá del fuego y dejá entibiar 5 minutos (no tiene que estar fría pero sí que no queme al tocarla).
  2. Con las manos ligeramente humedecidas (para que no se pegue la masa), tomá porciones del tamaño de una cucharada y formá cilindros alargados de unos 6-7 cm de largo y 2 cm de ancho. Aplastalos un poco para que queden como churros chatitos. No hace falta que sean perfectos, la textura rústica también queda bien.
  3. En una sartén, calentá aceite neutro (un dedo de altura) a fuego medio. Cuando esté caliente (probá con un pedacito de masa: tiene que burbujear al contacto), poné los palitos en tandas sin amontonar. Freí por 2-3 minutos, dándoles vuelta con una espátula, hasta que estén dorados y crocantes por todos lados. Retirá con espumadera y ponelos sobre papel absorbente.
  4. En un bowl, mezclá el azúcar con la canela. Pasá cada palito caliente por la mezcla, cubriéndolos bien por todos lados.
  5. Comelos tibios o calientes. Van perfectos con chocolate caliente, dulce de leche o simplemente solos. ¡Y listo!

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