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Receta express: cómo hacer un smoothie de frutillas y banana exquisito

Aprendé a elaborar un batido de frutillas y banana con ingredientes simples con esta receta paso a paso fácil de seguir.

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¡Qué rico!

¡Qué rico!

Los batidos o smoothies son la bebida dulce más fácil del mundo: frutas, líquido, hielo y listo. Esta receta lleva frutillas y banana, que juntas dan una textura cremosa y un sabor dulce natural sin tener que agregar mucho azúcar. Se prepara en 5 minutos, no necesita cocción y queda tan espeso que incluso se puede comer con cuchara. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (2 vasos grandes o 3 pequeños)

  • 1 taza (150 g) de frutillas frescas o congeladas
  • 1 banana madura
  • 1 taza (240 ml) de leche
  • 1 cucharada de azúcar o miel (opcional)
  • 1/2 taza de hielo (si usás frutillas frescas; si son congeladas, podés omitirlo o poner menos)
  • (Opcional) 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
Prepará tu propio smoothie en casa.

Prepará tu propio smoothie en casa.

Paso a paso de la receta

  1. Si usás frutillas frescas, lavalas y cortales el cabito. Pelá la banana y cortala en rodajas (si la congelaste previamente, mejor: cortala en rodajas y congelala unas horas antes).
  2. En una licuadora, poné las frutillas, la banana, la leche, el azúcar o miel y el hielo. Procesá a velocidad alta por 1-2 minutos hasta que la mezcla esté completamente lisa y sin grumos. Si ves que está muy espesa, agregá más leche hasta lograr la consistencia que te guste; si muy líquida, agregá más hielo o banana congelada.
  3. Probá y corregí el dulzor si es necesario. Agregá la vainilla si querés darle un toque extra.
  4. Verté en vasos y tomá de inmediato. Podés decorar con una rodaja de frutilla, una hojita de menta o un poco de coco rallado. ¡Y listo!

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