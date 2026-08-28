Receta express: cómo hacer un smoothie de frutillas y banana exquisito

Los batidos o smoothies son la bebida dulce más fácil del mundo: frutas, líquido, hielo y listo. Esta receta lleva frutillas y banana, que juntas dan una textura cremosa y un sabor dulce natural sin tener que agregar mucho azúcar. Se prepara en 5 minutos, no necesita cocción y queda tan espeso que incluso se puede comer con cuchara. ¡Manos a la obra!