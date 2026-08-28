Receta express: cómo hacer un smoothie de frutillas y banana exquisito
Aprendé a elaborar un batido de frutillas y banana con ingredientes simples con esta receta paso a paso fácil de seguir.
Los batidos o smoothies son la bebida dulce más fácil del mundo: frutas, líquido, hielo y listo. Esta receta lleva frutillas y banana, que juntas dan una textura cremosa y un sabor dulce natural sin tener que agregar mucho azúcar. Se prepara en 5 minutos, no necesita cocción y queda tan espeso que incluso se puede comer con cuchara. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (2 vasos grandes o 3 pequeños)
- 1 taza (150 g) de frutillas frescas o congeladas
- 1 banana madura
- 1 taza (240 ml) de leche
- 1 cucharada de azúcar o miel (opcional)
- 1/2 taza de hielo (si usás frutillas frescas; si son congeladas, podés omitirlo o poner menos)
- (Opcional) 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
- Si usás frutillas frescas, lavalas y cortales el cabito. Pelá la banana y cortala en rodajas (si la congelaste previamente, mejor: cortala en rodajas y congelala unas horas antes).
- En una licuadora, poné las frutillas, la banana, la leche, el azúcar o miel y el hielo. Procesá a velocidad alta por 1-2 minutos hasta que la mezcla esté completamente lisa y sin grumos. Si ves que está muy espesa, agregá más leche hasta lograr la consistencia que te guste; si muy líquida, agregá más hielo o banana congelada.
- Probá y corregí el dulzor si es necesario. Agregá la vainilla si querés darle un toque extra.
- Verté en vasos y tomá de inmediato. Podés decorar con una rodaja de frutilla, una hojita de menta o un poco de coco rallado. ¡Y listo!