Aprende a hacer mermelada de frutillas casera con esta receta fácil

Hacer mermelada no tiene por qué ser un proceso de horas con frascos esterilizados y baño María. Esta receta es una versión más rápida, en la que en 10 minutos vas a tener una salsa de frutillas con trozos, perfecta para untar, para mojar o para usar como topping de helado, yogur o panqueques. ¡Manos a la obra!