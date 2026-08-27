Aprende a hacer mermelada de frutillas casera con esta receta fácil
Conocé esta receta express para preparar mermelada casera, perfecta para acompañar tus postres y desayunos.
Hacer mermelada no tiene por qué ser un proceso de horas con frascos esterilizados y baño María. Esta receta es una versión más rápida, en la que en 10 minutos vas a tener una salsa de frutillas con trozos, perfecta para untar, para mojar o para usar como topping de helado, yogur o panqueques. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 frasco chico, para 4-6 porciones)
- 300 g de frutillas frescas o congeladas (unas 2 tazas)
- taza (70 g) de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de ralladura de limón (opcional, para más frescura)
- (Opcional) 1 cucharadita de maicena disuelta en 2 cucharadas de agua, si querés una textura más espesa
Paso a paso de la receta
- Lavá las frutillas, cortales el cabito y cortalas en trozos grandes (no hace falta que sean chiquitos, porque se van a deshacer un poco al cocinar). Si usás congeladas, no es necesario descongelarlas antes.
- En una sartén u olla chica a fuego medio, poné las frutillas, el azúcar, el jugo de limón y la ralladura (si usás). Revolvé y cociná, sin parar de revolver, por 5-8 minutos. Las frutillas van a soltar su jugo, el azúcar se va a disolver y el líquido va a empezar a burbujear y espesar ligeramente. No subas el fuego para que no se queme el azúcar.
- Si querés una textura más uniforme, aplastá algunas frutillas con un tenedor o pisapapas, pero dejá algunos trozos enteros para que tenga textura. Si querés que quede más espesa, agregá la maicena disuelta en agua a mitad de la cocción y revolvé bien hasta que espese (1-2 minutos más).
- Apagá el fuego y dejá que la mermelada se enfríe en la misma sartén o pasala a un frasco. Al enfriarse, va a espesar naturalmente un poco más. ¡Y listo!