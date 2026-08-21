Manzanas asadas: receta de un postre sencillo que te encantará

(Opcional) 2 cucharadas de jugo de naranja o agua para el fondo de la fuente

Precalentá el horno a 180°C. Lavá bien las manzanas y, sin pelarlas, cortales una "tapa" en la parte superior. Con una cucharita o un descorazonador, retirá el centro y las semillas con cuidado, formando un hueco de unos 2 cm de diámetro. No atravieses la base.

En un bowl chico, mezclá el dulce de leche con las nueces picadas. Rellená cada manzana con esta mezcla, presionando suavemente para que entre bien. Colocá la "tapa" que cortaste sobre cada manzana.

En una fuente para horno, poné las manzanas paradas. Sobre cada una, colocá 1 cucharadita de manteca y espolvoreá con la mezcla de azúcar y canela. Si usás jugo de naranja o agua, vertelo en el fondo de la fuente para que las manzanas no se peguen y se humedezcan durante la cocción.

Llevá la fuente al horno (medio) y horneá durante 30 a 40 minutos, dependiendo del tamaño de las manzanas. Cada 10 minutos, abrí el horno y bañá las manzanas con el jugo que se forma en el fondo (o con más jugo de naranja si ves que se secan). Estarán listas cuando al pinchar con un cuchillo, la pulpa esté tierna y la piel se arrugue ligeramente.