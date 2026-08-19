La receta infalible para una chocolatada deliciosa
Disfrutá de una reconfortante chocolatada casera con esta receta fácil y rápida, perfecta para los días fríos.
En estos días fríos, no hay nada como un chocolate caliente bien espeso. Esta receta no es el polvito diluido en agua, sino que se usa chocolate de buena calidad para beberlo en modo crema. Es muy fácil de hacer y tarda 10 minutos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (2 tazas grandes o 4 chicas)
- 500 ml de leche entera (más 2 cucharadas extra para la maicena)
- 100 g (1 tableta) de chocolate semiamargo o con leche
- 2 cucharadas de azúcar (opcional, si el chocolate ya es dulce, usá 1)
- 1 cucharada de maicena (fécula de maíz)
- 1 pizca de sal
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta
- En una olla mediana, poné 500 ml de leche, el azúcar y la sal. Calentá a fuego medio sin que hierva, solo hasta que la leche esté caliente y empiece a soltar vapor.
- En un vaso chico, mezclá la cucharada de maicena con las 2 cucharadas de leche que reservaste (fría o temperatura ambiente). Revolvé hasta que no queden grumos. Esta mezcla la agregás después.
- Partí el chocolate en trozos y agregalo a la olla. Bajá el fuego a bajo y revolvé suavemente con una cuchara de madera hasta que el chocolate se derrita completamente y se integre con la leche.
- Verté la maicena disuelta en la olla y subí un poco el fuego a medio-bajo. Revolvé constantemente y sin parar con un batidor de mano o cuchara, durante 5 a 7 minutos, hasta que la mezcla espese y cubra el dorso de la cuchara. Cuando veas que burbujea lentamente, ya está. No dejes de revolver para que no se pegue en el fondo.
- Apagá el fuego y agregá la esencia de vainilla. Revolvé un minuto más para que los sabores se terminen de integrar. ¡Y listo!