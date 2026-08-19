Torta Matilda sin azúcar y sin harinas refinadas: receta para que disfrutes cuchareando

La torta Matilda sin azúcar y sin harinas refinadas es una de esas recetas que demuestran que una torta bien chocolatosas también puede prepararse con ingredientes más saludables. Tiene capas húmedas, intenso sabor a cacao y una cobertura cremosa que la convierte en un postre espectacular, ideal para los fanáticos del chocolate. ¡Manos a la obra!