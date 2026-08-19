Torta Matilda sin azúcar y sin harinas refinadas: receta para que disfrutes cuchareando
Esta torta Matilda, ideal diabéticos, combina cacao intenso con ingredientes saludables para un postre chocolatoso sin culpas.
La torta Matilda sin azúcar y sin harinas refinadas es una de esas recetas que demuestran que una torta bien chocolatosas también puede prepararse con ingredientes más saludables. Tiene capas húmedas, intenso sabor a cacao y una cobertura cremosa que la convierte en un postre espectacular, ideal para los fanáticos del chocolate. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir una torta bien húmeda y chocolatosa: agregar café caliente a la preparación. No hace que la torta tenga gusto a café, sino que potencia muchísimo el sabor del cacao y ayuda a conseguir una miga tierna.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 2 tazas de harina de avena
- ½ taza de cacao amargo sin azúcar
- 2 huevos
- ½ taza de aceite de coco o aceite neutro
- ½ taza de leche
- ½ taza de edulcorante apto para horno
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ taza de café caliente
- 1 pizca de sal
- 200 gr de chocolate amargo sin azúcar (para la cobertura)
- 150 ml de crema de leche (para la cobertura)
- 2 cucharadas de yogur griego natural (para la cobertura)
Pasos
- En un bowl mezclá la harina de avena, el cacao amargo, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal.
- En otro recipiente batí los huevos con el edulcorante, el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá los ingredientes secos a los húmedos y mezclá hasta integrar.
- Agregá el café caliente de a poco, mezclando hasta obtener una preparación bastante líquida y homogénea.
- El gran secreto de esta receta es incorporar el café caliente a la masa. Este truco potencia el sabor del cacao y aporta humedad, logrando una torta mucho más intensa y tierna.
- Volcá la preparación en un molde de 20 cm previamente enmantecado y con papel manteca en la base.
- Horneá a 175 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga con algunas migas húmedas.
- Dejá enfriar completamente y cortá el bizcochuelo en 2 o 3 capas.
- Para la cobertura, calentá la crema de leche sin que llegue a hervir y volcala sobre el chocolate amargo picado. Esperá unos minutos y mezclá hasta obtener una ganache lisa.
- Incorporá el yogur griego y mezclá hasta conseguir una crema espesa y brillante.
- Rellená las capas con la ganache y cubrí toda la torta con el resto de la preparación.
- Llevá a la heladera durante 1 hora antes de servir para que tome cuerpo.