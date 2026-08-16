Así preparás torta de manzana con masa brioche en casa: textura perfecta

La torta de manzana con masa brioche combina una masa suave, aireada y ligeramente mantecosa con un relleno de manzanas tiernas y aromáticas. Esta es una de las recetas ideales para una merienda especial, con una textura diferente a las tortas tradicionales y un sabor casero irresistible.

La dulzura de las manzanas se complementa a la perfección con la manteca, la vainilla y la canela de la masa brioche. Dentro de la cocina casera, es una preparación perfecta para servir tibia y acompañar con café, té o unos buenos mates. ¡Manos a la obra!