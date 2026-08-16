Así preparás torta de manzana con masa brioche en casa: textura perfecta
La torta de manzana con masa brioche es una receta ideal para una merienda especial, combinando suavidad, aireación y un toque mantecoso irresistible.
La torta de manzana con masa brioche combina una masa suave, aireada y ligeramente mantecosa con un relleno de manzanas tiernas y aromáticas. Esta es una de las recetas ideales para una merienda especial, con una textura diferente a las tortas tradicionales y un sabor casero irresistible.
La dulzura de las manzanas se complementa a la perfección con la manteca, la vainilla y la canela de la masa brioche. Dentro de la cocina casera, es una preparación perfecta para servir tibia y acompañar con café, té o unos buenos mates. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos (más 1 hora y 30 minutos de levado)
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 400 g de harina 0000 (para la masa brioche)
- 60 g de azúcar (para la masa brioche)
- 10 g de levadura seca (para la masa brioche)
- 2 huevos (para la masa brioche)
- 120 ml de leche tibia (para la masa brioche)
- 80 g de manteca a temperatura ambiente (para la masa brioche)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa brioche)
- 1 pizca de sal (para la masa brioche)
- 4 manzanas (para el relleno)
- 40 g de azúcar (para el relleno)
- 30 g de manteca (para el relleno)
- 1 cucharadita de canela (para el relleno)
- Jugo de ½ limón (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 1 huevo (para pintar)
- 1 cucharada de leche (para pintar)
Pasos
- Mezclar la leche tibia con la levadura y una cucharadita del azúcar. Dejar reposar durante unos minutos. En otro recipiente colocar la harina, el resto del azúcar, los huevos, la esencia de vainilla y la sal. Incorporar la levadura y amasar hasta formar una masa.
- Agregar la manteca de a poco y continuar amasando hasta obtener una masa suave, elástica y ligeramente pegajosa. Cubrir y dejar levar durante aproximadamente 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
- Mientras tanto, pelar y cortar las manzanas en cubos o láminas. Cocinarlas en una sartén con la manteca, el azúcar, la canela, el jugo de limón y la vainilla durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas pero mantengan su forma. Dejar enfriar.
- Desgasificar la masa y estirarla. Forrar un molde previamente enmantecado, distribuir el relleno de manzanas por encima y dejar reposar nuevamente durante 20 a 30 minutos. Pincelar los bordes y la superficie con el huevo mezclado con la leche.
- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que la masa brioche esté dorada y completamente cocida. Dejar entibiar antes de desmoldar y servir la torta de manzana con masa brioche.