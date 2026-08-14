Torta de yogur, una receta sencilla, suave y esponjosa para la merienda
Descubrí la receta de torta de yogur, una preparación versátil de cocina ideal para disfrutar con frutas, dulce de leche o mermelada.
La torta de yogur es una preparación suave, esponjosa y húmeda, perfecta para acompañar el mate, el café o una merienda en familia. Esta es una de las recetas más fáciles de hacer en casa, ya que utiliza ingredientes simples y no requiere técnicas complicadas para conseguir una miga tierna y aireada.
El yogur aporta humedad y una textura delicada que hace que la torta de yogur se conserve rica durante varios días. Dentro de la cocina casera, es una opción versátil que puede disfrutarse sola o acompañarse con frutas, dulce de leche, mermelada o azúcar impalpable. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de harina leudante
- 180 g de azúcar
- 2 huevos
- 200 g de yogur natural
- 80 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 cm. Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y espumosa.
- Incorporar el yogur, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Agregar la harina leudante y la sal de a poco, mezclando con movimientos suaves hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
- Volcar la preparación en el molde y llevar al horno durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar enfriar durante unos minutos antes de desmoldar. Una vez fría, espolvorear con azúcar impalpable si se desea y servir la torta de yogur acompañada de una infusión.