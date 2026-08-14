Torta de yogur, una receta sencilla, suave y esponjosa para la merienda

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 cm. Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y espumosa.

Incorporar el yogur, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Agregar la harina leudante y la sal de a poco, mezclando con movimientos suaves hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Volcar la preparación en el molde y llevar al horno durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.