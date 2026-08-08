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Torta matera de manteca, una receta simple, deliciosa y rápida de hacer

Una preparación sencilla y rápida que rescata los sabores de la cocina tradicional, ideal para merendar y deleitarse con su dulzura casera.

Candela Spann

Torta matera de manteca, una receta simple, deliciosa y rápida de hacer

Torta matera de manteca, una receta simple, deliciosa y rápida de hacer

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La torta matera de manteca es un clásico de la merienda argentina, con una miga suave, húmeda y un aroma irresistible que combina a la perfección con unos buenos mates. Esta es una de las recetas más sencillas para preparar en casa y disfrutar de una torta casera, económica y rendidora.

La manteca le aporta una textura especialmente tierna y un sabor profundo que hace que la torta matera sea difícil de resistir. Dentro de la cocina casera, es una preparación ideal para cortar en porciones y compartir durante una tarde en familia. También podés optar por prepararla sin horno, con esta receta fácil. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 150 g de manteca 150 g de manteca
  • 180 g de azúcar 180 g de azúcar
  • 3 huevos 3 huevos
  • 250 g de harina leudante 250 g de harina leudante
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • Azúcar extra para espolvorear Azúcar extra para espolvorear
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 cm. Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una crema suave y aireada.
  • Incorporar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Agregar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  • Añadir la harina leudante y la leche de manera alternada, mezclando suavemente hasta conseguir una preparación homogénea. Incorporar una pizca de sal.
  • Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie. Espolvorear con un poco de azúcar para conseguir una fina capa crocante durante el horneado.
  • Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir la torta matera de manteca acompañada de unos buenos mates.

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