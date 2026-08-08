Torta matera de manteca, una receta simple, deliciosa y rápida de hacer

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 cm. Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una crema suave y aireada.

Incorporar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Agregar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

Añadir la harina leudante y la leche de manera alternada, mezclando suavemente hasta conseguir una preparación homogénea. Incorporar una pizca de sal.

Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie. Espolvorear con un poco de azúcar para conseguir una fina capa crocante durante el horneado.