Torta matera de manteca, una receta simple, deliciosa y rápida de hacer
Una preparación sencilla y rápida que rescata los sabores de la cocina tradicional, ideal para merendar y deleitarse con su dulzura casera.
La torta matera de manteca es un clásico de la merienda argentina, con una miga suave, húmeda y un aroma irresistible que combina a la perfección con unos buenos mates. Esta es una de las recetas más sencillas para preparar en casa y disfrutar de una torta casera, económica y rendidora.
La manteca le aporta una textura especialmente tierna y un sabor profundo que hace que la torta matera sea difícil de resistir. Dentro de la cocina casera, es una preparación ideal para cortar en porciones y compartir durante una tarde en familia. También podés optar por prepararla sin horno, con esta receta fácil. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 150 g de manteca
- 180 g de azúcar
- 3 huevos
- 250 g de harina leudante
- 120 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Azúcar extra para espolvorear
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de aproximadamente 22 cm. Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una crema suave y aireada.
- Incorporar los huevos de a uno, batiendo después de cada incorporación. Agregar la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Añadir la harina leudante y la leche de manera alternada, mezclando suavemente hasta conseguir una preparación homogénea. Incorporar una pizca de sal.
- Volcar la mezcla en el molde y alisar la superficie. Espolvorear con un poco de azúcar para conseguir una fina capa crocante durante el horneado.
- Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar y servir la torta matera de manteca acompañada de unos buenos mates.