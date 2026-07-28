Torta de miel y manzana: una delicia húmeda y perfecta para el café con leche de la tarde
La combinación perfecta de miel y manzana da como resultado una torta húmeda irresistible, ideal para la merienda. Descubre cómo prepararla fácilmente.
La torta de miel y manzana es una preparación húmeda, aromática y con un delicado sabor especiado que la convierte en una excelente opción para compartir en la merienda. Esta es una de las recetas más reconfortantes, donde la dulzura de la miel se combina perfectamente con la frescura y jugosidad de las manzanas.
Gracias a su miga tierna y al perfume que desprende durante el horneado, la torta de miel y manzana ocupa un lugar especial dentro de la cocina casera. Es ideal para acompañar un mate, un té o un café, y se mantiene húmeda durante varios días. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 2 manzanas grandes
- 3 huevos
- 250 g de harina leudante
- 120 g de miel
- 80 ml de aceite neutro
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ½ cucharadita de jengibre en polvo (opcional)
- 1 pizca de sal
- Manteca y harina para el molde
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde. Pelar una manzana y rallarla. Cortar la otra en láminas finas para decorar.
- Batir los huevos junto con la miel hasta integrar. Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla, mezclando bien.
- Agregar la harina leudante, la canela, el jengibre y la sal. Incorporar la manzana rallada y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en el molde y distribuir las láminas de manzana sobre la superficie. Si se desea, pincelar con un poco más de miel para lograr un acabado brillante.
- Hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir la torta de miel y manzana tibia o a temperatura ambiente.