Muffins sin azúcar: receta ideal con avena y manzana saludables
Conocé la receta para preparar muffins de avena y manzana, una opción saludable y deliciosa sin azúcar añadido.
Los muffins de avena y manzana sin azúcar son una de esas recetas ideales para disfrutar de una merienda saludable sin resignar sabor. Son húmedos, esponjosos y aprovechan el dulzor natural de la manzana, convirtiéndose en una excelente opción para toda la familia. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para lograr muffins tiernos sin agregar azúcar: rallar una de las manzanas e incorporarla a la masa. Así libera su humedad durante la cocción, aporta dulzor natural y consigue una textura mucho más suave.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 2 manzanas
- 2 huevos
- 180 gr de avena instantánea
- 100 ml de leche
- 50 ml de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela (opcional)
Pasos
- Pelá una manzana, rallala y reservá. Cortá la otra en cubitos pequeños.
- Batí los huevos con la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
- Incorporá la avena, el polvo para hornear y la canela. Mezclá hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta: agregá la manzana rallada junto con los cubitos de manzana. La rallada aporta humedad y dulzor natural, mientras que los cubitos le dan una textura irresistible.
- Distribuí la preparación en moldes para muffins, llenándolos hasta tres cuartos de su capacidad.
- Horneá a 180 °C durante 20 a 25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.