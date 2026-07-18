Muffins de limón y arándanos ¡fáciles y listos en solo 4 pasos!
Sorprende a todos con estos muffins caseros de limón y arándanos, una preparación rápida y sencilla que te llevará solo unos minutos en la cocina.
Los muffins de limón y arándanos son una combinación irresistible de sabores cítricos y frutales, con una miga esponjosa y húmeda que los convierte en una excelente opción para el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas más elegidas por quienes buscan una pastelería casera sencilla y llena de sabor.
Gracias al equilibrio entre la acidez del limón y el dulzor natural de los arándanos, los muffins de limón y arándanos se destacan dentro de la cocina casera. Son fáciles de preparar, perfuman toda la casa durante el horneado y se conservan tiernos durante varios días. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de harina 0000
- 150 g de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 2 limones
- 60 ml de jugo de limón
- 2 huevos
- 100 ml de aceite neutro
- 120 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 g de arándanos frescos o congelados
- 1 cucharada de harina extra (para rebozar los arándanos)
- Precalentar el horno a 180 °C y colocar pirotines en un molde para muffins. Mezclar la harina, el azúcar, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de limón.
- En otro recipiente batir los huevos con el aceite, la leche, el jugo de limón y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar suavemente, sin batir en exceso. Rebozar los arándanos con la cucharada de harina e incorporarlos con movimientos envolventes.
- Distribuir la preparación en los moldes hasta completar aproximadamente tres cuartos de su capacidad.