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Muffins de limón y arándanos ¡fáciles y listos en solo 4 pasos!

Sorprende a todos con estos muffins caseros de limón y arándanos, una preparación rápida y sencilla que te llevará solo unos minutos en la cocina.

Candela Spann

Muffins de limón y arándanos ¡fáciles y listos en solo 4 pasos!

Muffins de limón y arándanos ¡fáciles y listos en solo 4 pasos!

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Los muffins de limón y arándanos son una combinación irresistible de sabores cítricos y frutales, con una miga esponjosa y húmeda que los convierte en una excelente opción para el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas más elegidas por quienes buscan una pastelería casera sencilla y llena de sabor.

Gracias al equilibrio entre la acidez del limón y el dulzor natural de los arándanos, los muffins de limón y arándanos se destacan dentro de la cocina casera. Son fáciles de preparar, perfuman toda la casa durante el horneado y se conservan tiernos durante varios días. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de harina 0000 250 g de harina 0000
  • 150 g de azúcar 150 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • 60 ml de jugo de limón 60 ml de jugo de limón
  • 2 huevos 2 huevos
  • 100 ml de aceite neutro 100 ml de aceite neutro
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 150 g de arándanos frescos o congelados 150 g de arándanos frescos o congelados
  • 1 cucharada de harina extra (para rebozar los arándanos) 1 cucharada de harina extra (para rebozar los arándanos)
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y colocar pirotines en un molde para muffins. Mezclar la harina, el azúcar, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de limón.
  • En otro recipiente batir los huevos con el aceite, la leche, el jugo de limón y la esencia de vainilla hasta integrar.
  • Incorporar los ingredientes líquidos a los secos y mezclar suavemente, sin batir en exceso. Rebozar los arándanos con la cucharada de harina e incorporarlos con movimientos envolventes.
  • Distribuir la preparación en los moldes hasta completar aproximadamente tres cuartos de su capacidad.

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