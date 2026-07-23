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Esta receta de pepas con crema de limón es el éxito para tus meriendas

Descubre el secreto de las pepas perfectas: cociná las tapitas primero y agregá la crema de limón al final para un relleno cremoso e irresistible.

Candela Spann

Cuando pruebes estas pepas con crema de limón sentirás el placer en tu boca

Cuando pruebes estas pepas con crema de limón sentirás el placer en tu boca

Imagen creada por IA - MDZ

Las pepas con crema de limón son una de esas recetas que reinventan un clásico de la pastelería casera. La combinación de una masa suave y mantecosa con un relleno cremoso y cítrico logra un equilibrio perfecto entre dulzura y frescura, ideal para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que las pepas queden realmente irresistibles: horneá primero las tapitas casi por completo y agregá la crema de limón en los últimos minutos de cocción. De esta manera, el relleno conserva toda su cremosidad y su sabor fresco, sin resecarse ni perder intensidad.

FICHA

Tiempo de cocción
18 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Pastelería

Ingredientes

  • 300 gr de harina 0000 (para la masa) 300 gr de harina 0000 (para la masa)
  • 150 gr de manteca a temperatura ambiente (para la masa) 150 gr de manteca a temperatura ambiente (para la masa)
  • 100 gr de azúcar (para la masa) 100 gr de azúcar (para la masa)
  • 1 huevo (para la masa) 1 huevo (para la masa)
  • 1 yema (para la masa) 1 yema (para la masa)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa) 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
  • Ralladura de 1 limón (para la masa) Ralladura de 1 limón (para la masa)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa) 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa)
  • 1 pizca de sal (para la masa) 1 pizca de sal (para la masa)
  • 200 gr de lemon curd o crema de limón casera (para el relleno) 200 gr de lemon curd o crema de limón casera (para el relleno)
  • Ralladura de limón para decorar (opcional, para el relleno) Ralladura de limón para decorar (opcional, para el relleno)
Pasos
  • Batí la manteca con el azúcar hasta obtener una crema bien aireada.
  • Incorporá el huevo, la yema, la vainilla y la ralladura de limón.
  • Agregá la harina, el polvo para hornear y la sal, mezclando hasta formar una masa suave.
  • Envolvé la masa en film y dejala descansar 30 minutos en la heladera.
  • Formá bolitas de aproximadamente 30 g, acomodalas sobre una placa y hacé un hueco en el centro con el dedo o el mango de una cuchara.
  • Horneá a 180 °C durante 12 a 14 minutos, hasta que las pepas comiencen a tomar apenas color.
  • El gran secreto: retiralas del horno, rellená cada hueco con la crema de limón y volvé a hornearlas 4 o 5 minutos más. Así el relleno conserva una textura cremosa, brillante y un intenso sabor a limón.
  • Dejá enfriar completamente antes de servir.

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