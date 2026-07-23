Esta receta de pepas con crema de limón es el éxito para tus meriendas
Descubre el secreto de las pepas perfectas: cociná las tapitas primero y agregá la crema de limón al final para un relleno cremoso e irresistible.
Las pepas con crema de limón son una de esas recetas que reinventan un clásico de la pastelería casera. La combinación de una masa suave y mantecosa con un relleno cremoso y cítrico logra un equilibrio perfecto entre dulzura y frescura, ideal para acompañar el mate o el café. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que las pepas queden realmente irresistibles: horneá primero las tapitas casi por completo y agregá la crema de limón en los últimos minutos de cocción. De esta manera, el relleno conserva toda su cremosidad y su sabor fresco, sin resecarse ni perder intensidad.
FICHA
Ingredientes
- 300 gr de harina 0000 (para la masa)
- 150 gr de manteca a temperatura ambiente (para la masa)
- 100 gr de azúcar (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- 1 yema (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- Ralladura de 1 limón (para la masa)
- 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa)
- 1 pizca de sal (para la masa)
- 200 gr de lemon curd o crema de limón casera (para el relleno)
- Ralladura de limón para decorar (opcional, para el relleno)
- Batí la manteca con el azúcar hasta obtener una crema bien aireada.
- Incorporá el huevo, la yema, la vainilla y la ralladura de limón.
- Agregá la harina, el polvo para hornear y la sal, mezclando hasta formar una masa suave.
- Envolvé la masa en film y dejala descansar 30 minutos en la heladera.
- Formá bolitas de aproximadamente 30 g, acomodalas sobre una placa y hacé un hueco en el centro con el dedo o el mango de una cuchara.
- Horneá a 180 °C durante 12 a 14 minutos, hasta que las pepas comiencen a tomar apenas color.
- El gran secreto: retiralas del horno, rellená cada hueco con la crema de limón y volvé a hornearlas 4 o 5 minutos más. Así el relleno conserva una textura cremosa, brillante y un intenso sabor a limón.
- Dejá enfriar completamente antes de servir.