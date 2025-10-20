Dale un toque dulce a tu mesa con esta receta de pepas con dulce de leche

Si buscás un dulce tradicional argentino para la merienda o para sorprender a tus invitados, esta receta de pepas con dulce de leche es ideal. Crocantes por fuera, tiernas por dentro y con el relleno más irresistible, son perfectas para acompañar un café , té o mate en cualquier momento del día.

La receta de pepas con dulce de leche se popularizó en panaderías argentinas durante el siglo XX y hoy es infaltable en cualquier bandeja de dulces.

Las pepas son un clásico de la repostería argentina, se destacan por su relleno de dulce de leche que se mantiene tierno. Podés conservarlas en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 5 días. Si querés que se mantengan más suaves, agregá un pedacito de pan dentro del recipiente. Las pepas se popularizaron en Argentina a principios del siglo XX y hoy son un clásico de la merienda y el té. ¡Viva la pepa!.