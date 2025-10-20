Dale un toque dulce a tu mesa con esta receta de pepas con dulce de leche
Ideal para acompañar un café o mate, esta receta de pepas con dulce de leche es fácil de hacer y rinde para compartir con todos.
Si buscás un dulce tradicional argentino para la merienda o para sorprender a tus invitados, esta receta de pepas con dulce de leche es ideal. Crocantes por fuera, tiernas por dentro y con el relleno más irresistible, son perfectas para acompañar un café, té o mate en cualquier momento del día.
Ingredientes
Rinde: 30 pepas medianas
Te Podría Interesar
- Harina 0000, 250 g.
- Manteca, 125 g.
- Azúcar, 100 g.
- Huevos, 2.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
- Polvo de hornear, 1 cdita.
- Ralladura de limón, 1 cdita.
- Dulce de leche repostero, 200 g.
Paso a paso !muy fácil!
- Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y esponjosa.
- Agregá los huevos de a uno, incorporando bien cada uno.
- Sumá la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Tamizá la harina con el polvo de hornear e incorporá a la mezcla anterior hasta formar una masa homogénea.
- Dividí la masa en bolitas de 20 g cada una y colocalas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas.
- Hacé un hueco en el centro de cada bolita con el dedo o una cucharita pequeña.
- Rellená cada hueco con dulce de leche, cuidando que no se desborde.
- Horneá a 180 °C durante 12–15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
- Dejá enfriar sobre una rejilla antes de manipularlas.
Las pepas son un clásico de la repostería argentina, se destacan por su relleno de dulce de leche que se mantiene tierno. Podés conservarlas en un recipiente hermético a temperatura ambiente por hasta 5 días. Si querés que se mantengan más suaves, agregá un pedacito de pan dentro del recipiente. Las pepas se popularizaron en Argentina a principios del siglo XX y hoy son un clásico de la merienda y el té. ¡Viva la pepa!.