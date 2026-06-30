Pepas de membrillo con masa de coco: una receta deliciosa y casera

Pasos

Batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.

Agregar la harina, el coco rallado y el polvo para hornear. Unir hasta formar una masa homogénea y dejar reposar en la heladera durante 15 minutos.

Formar pequeñas bolitas de masa, distribuirlas sobre una placa para horno y realizar un hueco en el centro de cada una con el dedo o el mango de una cuchara.

Derretir ligeramente el dulce de membrillo junto con las 2 cucharadas de agua y rellenar cada cavidad con una pequeña porción.