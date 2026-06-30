Pepas de membrillo con masa de coco: una receta deliciosa y casera
Estas pepas caseras de membrillo con masa de coco son ideales para acompañar el mate o el té, combinando texturas tiernas y un delicado sabor.
Las pepas de membrillo con masa de coco son una versión diferente de un clásico de la pastelería casera, con una masa tierna, aromática y un delicado sabor a coco. Esta es una de las recetas ideales para preparar en casa y disfrutar junto al mate, el café o el té, gracias a su combinación de texturas y sabores.
Con un relleno de membrillo que aporta el equilibrio justo de dulzura, las pepas de membrillo con masa de coco se han ganado un lugar dentro de la cocina casera. Son fáciles de elaborar, rendidoras y perfectas para tener siempre listas en un frasco hermético. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 200 g de harina 0000
- 100 g de coco rallado
- 120 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 200 g de dulce de membrillo
- 2 cucharadas de agua
- Batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
- Agregar la harina, el coco rallado y el polvo para hornear. Unir hasta formar una masa homogénea y dejar reposar en la heladera durante 15 minutos.
- Formar pequeñas bolitas de masa, distribuirlas sobre una placa para horno y realizar un hueco en el centro de cada una con el dedo o el mango de una cuchara.
- Derretir ligeramente el dulce de membrillo junto con las 2 cucharadas de agua y rellenar cada cavidad con una pequeña porción.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que la base esté apenas dorada. Dejar enfriar antes de servir.