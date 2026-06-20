Deliciosos pastelitos de membrillo caseros, perfectos para un finde frío
Un clásico de la gastronomía argentina, los pastelitos de membrillo caseros son ideales para disfrutar en familia durante los días frescos.
Los pastelitos de membrillo son una de las preparaciones más tradicionales de la repostería argentina, especialmente presentes en las fechas patrias y reuniones familiares. Esta es una de las recetas que combina una masa casera crocante y hojaldrada con el dulzor inconfundible del membrillo, logrando un resultado irresistible.
Transmitidos de generación en generación, los pastelitos de membrillo ocupan un lugar destacado dentro de la cocina criolla. Aunque requieren algo más de dedicación que otras preparaciones dulces, el resultado final recompensa cada paso con su textura única y su sabor casero. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 100 g de grasa vacuna o manteca
- 200 ml de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 50 g de maicena
- 50 g de manteca derretida
- 300 g de dulce de membrillo
- 2 cucharadas de agua
- Aceite o grasa para freír
- 150 g de azúcar
- 100 ml de agua
- Colocar la harina, la sal y la grasa vacuna o manteca en un recipiente. Incorporar el agua tibia y unir hasta formar una masa lisa. Amasar durante unos minutos y dejar reposar 20 minutos.
- Estirar la masa formando un rectángulo fino. Mezclar la maicena con la manteca derretida y distribuir sobre la superficie. Doblar la masa en tres partes, girarla y volver a estirar. Repetir el proceso dos veces más para generar capas.
- Cortar la masa en cuadrados. Aparte, derretir ligeramente el dulce de membrillo con las 2 cucharadas de agua hasta obtener una pasta espesa.
- Colocar una porción de membrillo sobre un cuadrado de masa. Cubrir con otro cuadrado colocado en diagonal y presionar suavemente alrededor del relleno para formar los pastelitos.
- Freír los pastelitos de membrillo en abundante aceite o grasa caliente hasta que estén dorados y las capas se abran ligeramente.
- Preparar un almíbar hirviendo el azúcar con el agua durante unos minutos. Pincelar los pastelitos aún calientes con el almíbar y dejar enfriar antes de servir.