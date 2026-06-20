Deliciosos pastelitos de membrillo caseros, perfectos para un finde frío

Pasos

Colocar la harina, la sal y la grasa vacuna o manteca en un recipiente. Incorporar el agua tibia y unir hasta formar una masa lisa. Amasar durante unos minutos y dejar reposar 20 minutos.

Estirar la masa formando un rectángulo fino. Mezclar la maicena con la manteca derretida y distribuir sobre la superficie. Doblar la masa en tres partes, girarla y volver a estirar. Repetir el proceso dos veces más para generar capas.

Cortar la masa en cuadrados. Aparte, derretir ligeramente el dulce de membrillo con las 2 cucharadas de agua hasta obtener una pasta espesa.

Colocar una porción de membrillo sobre un cuadrado de masa. Cubrir con otro cuadrado colocado en diagonal y presionar suavemente alrededor del relleno para formar los pastelitos.

Freír los pastelitos de membrillo en abundante aceite o grasa caliente hasta que estén dorados y las capas se abran ligeramente.