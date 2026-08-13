Las 5 suculentas que caen en cascada y resisten el calor en el patio o balcón

Las 5 suculentas colgantes que transformarás tu patio o balcón este año. Le darán un toque verde al hogar.

Tu espacio exterior necesita vida. Elegir las plantas suculentas correctas cambia la apariencia de tu patio o balcón con muy poco esfuerzo.

Las variedades de suculentas más hermosas para decorar en cascada La cola de burro destaca por sus gruesos tallos repletos de hojas cilíndricas. Esta variedad tolera espacios con mucha luz directa y requiere riegos muy espaciados en el mes.

El collar de perlas cautiva por sus pequeñas esferas verdes que cuelgan como hilos. Esta especie prefiere la luz indirecta constante y un sustrato que drene el agua rápidamente.

La cola de delfín tiene hojas curiosas que parecen pequeños mamíferos marinos saltando en el aire. Es una planta fuerte que soporta climas cálidos y necesita sol directo durante pocas horas.

Las uñas de gato ofrecen un follaje tupido con puntas marcadas que crecen hacia abajo. Su resistencia ante el sol intenso la vuelve ideal para patios abiertos o balcón soleado.