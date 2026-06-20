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Guiso de lentejas fácil, económico y perfecto para combatir el frío

Este reconfortante guiso de lentejas, ideal para el invierno, combina legumbres, vegetales y carne en una preparación abundante, nutritiva y llena de sabor.

Candela Spann

Guiso de lentejas fácil, económico y perfecto para combatir el frío

Guiso de lentejas fácil, económico y perfecto para combatir el frío

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El guiso de lentejas es uno de los platos más tradicionales y reconfortantes para disfrutar durante los días frescos. Esta es una de las recetas que combina legumbres, vegetales y carne en una preparación abundante, nutritiva y llena de sabor, ideal para compartir en familia.

Gracias a su poder de saciedad y a la variedad de ingredientes que admite, el guiso de lentejas ocupa un lugar especial dentro de la cocina casera. Además de ser rendidor y económico, es una opción perfecta para preparar en grandes cantidades y disfrutar de una comida completa en un solo plato. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
60 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 20 minutos
Modo de cocción
Guisado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 400 g de lentejas
  • 300 g de carne vacuna en cubos
  • 150 g de panceta
  • 1 chorizo colorado
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 papa grande
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado
  • 1 litro de caldo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 hoja de laurel
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
Pasos
  • Remojar las lentejas durante varias horas o durante toda la noche. Escurrir y reservar.
  • Calentar el aceite en una olla grande y dorar la panceta, el chorizo colorado en rodajas y la carne vacuna en cubos.
  • Incorporar la cebolla, el morrón rojo, la zanahoria y los dientes de ajo picados. Cocinar hasta que los vegetales comiencen a ablandarse.
  • Agregar el tomate triturado, el pimentón, la hoja de laurel y las lentejas. Mezclar bien e incorporar el caldo.
  • Cocinar a fuego medio durante 45 minutos. Añadir la papa cortada en cubos y continuar la cocción hasta que las lentejas y los vegetales estén tiernos.
  • Rectificar la sal y la pimienta si es necesario. Dejar reposar unos minutos antes de servir bien caliente.

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