Guiso de lentejas fácil, económico y perfecto para combatir el frío
Este reconfortante guiso de lentejas, ideal para el invierno, combina legumbres, vegetales y carne en una preparación abundante, nutritiva y llena de sabor.
El guiso de lentejas es uno de los platos más tradicionales y reconfortantes para disfrutar durante los días frescos. Esta es una de las recetas que combina legumbres, vegetales y carne en una preparación abundante, nutritiva y llena de sabor, ideal para compartir en familia.
Gracias a su poder de saciedad y a la variedad de ingredientes que admite, el guiso de lentejas ocupa un lugar especial dentro de la cocina casera. Además de ser rendidor y económico, es una opción perfecta para preparar en grandes cantidades y disfrutar de una comida completa en un solo plato. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 400 g de lentejas
- 300 g de carne vacuna en cubos
- 150 g de panceta
- 1 chorizo colorado
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 papa grande
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 400 g de tomate triturado
- 1 litro de caldo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 hoja de laurel
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Remojar las lentejas durante varias horas o durante toda la noche. Escurrir y reservar.
- Calentar el aceite en una olla grande y dorar la panceta, el chorizo colorado en rodajas y la carne vacuna en cubos.
- Incorporar la cebolla, el morrón rojo, la zanahoria y los dientes de ajo picados. Cocinar hasta que los vegetales comiencen a ablandarse.
- Agregar el tomate triturado, el pimentón, la hoja de laurel y las lentejas. Mezclar bien e incorporar el caldo.
- Cocinar a fuego medio durante 45 minutos. Añadir la papa cortada en cubos y continuar la cocción hasta que las lentejas y los vegetales estén tiernos.
- Rectificar la sal y la pimienta si es necesario. Dejar reposar unos minutos antes de servir bien caliente.