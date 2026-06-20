Guiso de lentejas fácil, económico y perfecto para combatir el frío

Pasos

Remojar las lentejas durante varias horas o durante toda la noche. Escurrir y reservar.

Calentar el aceite en una olla grande y dorar la panceta, el chorizo colorado en rodajas y la carne vacuna en cubos.

Incorporar la cebolla, el morrón rojo, la zanahoria y los dientes de ajo picados. Cocinar hasta que los vegetales comiencen a ablandarse.

Agregar el tomate triturado, el pimentón, la hoja de laurel y las lentejas. Mezclar bien e incorporar el caldo.

Cocinar a fuego medio durante 45 minutos. Añadir la papa cortada en cubos y continuar la cocción hasta que las lentejas y los vegetales estén tiernos.