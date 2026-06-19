Boniato relleno con jamón y mozzarella, explosión de sabor
Este plato combina la dulzura del boniato con la salinidad del jamón y la cremosidad de la mozzarella, creando una opción reconfortante.
El boniato relleno con jamón y mozzarella es una propuesta simple, nutritiva y muy sabrosa para resolver una comida sin complicaciones. Esta es una de las recetas que aprovecha la dulzura natural del boniato para combinarla con un relleno cremoso y fundente, logrando un contraste de sabores irresistible.
Ideal para un almuerzo liviano o una cena rápida, el boniato relleno con jamón y mozzarella se ha ganado un lugar dentro de la cocina casera gracias a su facilidad de preparación y a la posibilidad de elaborarlo con pocos ingredientes. Además, puede acompañarse con una ensalada fresca para obtener un plato completo.
FICHA
Ingredientes
- 4 boniatos medianos
- 150 g de jamón cocido
- 200 g de queso mozzarella
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Orégano a gusto
- Lavar bien los boniatos, secarlos y colocarlos en una fuente. Rociarlos con el aceite de oliva y cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 40 minutos, o hasta que estén tiernos.
- Retirar los boniatos del horno y realizar un corte longitudinal sin llegar hasta el fondo. Abrirlos ligeramente con ayuda de una cuchara.
- Rellenar cada boniato con el jamón cocido picado y la mozzarella cortada en cubos o rallada.
- Condimentar con sal, pimienta y orégano. Espolvorear el queso rallado sobre la superficie.
- Llevar nuevamente al horno durante 5 a 10 minutos, o hasta que la mozzarella se derrita y el queso se gratine ligeramente.