Boniato relleno con jamón y mozzarella, explosión de sabor

El boniato relleno con jamón y mozzarella es una propuesta simple, nutritiva y muy sabrosa para resolver una comida sin complicaciones. Esta es una de las recetas que aprovecha la dulzura natural del boniato para combinarla con un relleno cremoso y fundente, logrando un contraste de sabores irresistible.

Ideal para un almuerzo liviano o una cena rápida, el boniato relleno con jamón y mozzarella se ha ganado un lugar dentro de la cocina casera gracias a su facilidad de preparación y a la posibilidad de elaborarlo con pocos ingredientes. Además, puede acompañarse con una ensalada fresca para obtener un plato completo.