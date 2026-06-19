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Boniato relleno con jamón y mozzarella, explosión de sabor

Este plato combina la dulzura del boniato con la salinidad del jamón y la cremosidad de la mozzarella, creando una opción reconfortante.

Candela Spann

Boniato relleno con jamón y mozzarella, explosión de sabor

Boniato relleno con jamón y mozzarella, explosión de sabor

Imagen creada con IA - MDZ

El boniato relleno con jamón y mozzarella es una propuesta simple, nutritiva y muy sabrosa para resolver una comida sin complicaciones. Esta es una de las recetas que aprovecha la dulzura natural del boniato para combinarla con un relleno cremoso y fundente, logrando un contraste de sabores irresistible.

Ideal para un almuerzo liviano o una cena rápida, el boniato relleno con jamón y mozzarella se ha ganado un lugar dentro de la cocina casera gracias a su facilidad de preparación y a la posibilidad de elaborarlo con pocos ingredientes. Además, puede acompañarse con una ensalada fresca para obtener un plato completo.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 4 boniatos medianos 4 boniatos medianos
  • 150 g de jamón cocido 150 g de jamón cocido
  • 200 g de queso mozzarella 200 g de queso mozzarella
  • 2 cucharadas de queso rallado 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Pimienta al gusto Pimienta al gusto
  • Orégano a gusto Orégano a gusto
Pasos
  • Lavar bien los boniatos, secarlos y colocarlos en una fuente. Rociarlos con el aceite de oliva y cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 40 minutos, o hasta que estén tiernos.
  • Retirar los boniatos del horno y realizar un corte longitudinal sin llegar hasta el fondo. Abrirlos ligeramente con ayuda de una cuchara.
  • Rellenar cada boniato con el jamón cocido picado y la mozzarella cortada en cubos o rallada.
  • Condimentar con sal, pimienta y orégano. Espolvorear el queso rallado sobre la superficie.
  • Llevar nuevamente al horno durante 5 a 10 minutos, o hasta que la mozzarella se derrita y el queso se gratine ligeramente.

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