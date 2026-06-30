Furor por las series turcas: Netflix estrenó el final de una de las producciones más populares

El fenómeno de las producciones turcas en Netflix no se detiene. Dentro del catálogo, "Mi otra yo" (Another Self) se consolidó como una de las joyas de la plataforma al combinar romance, lazos de amistad incondicional y procesos de sanación profunda.

La plataforma de streaming ya habilitó los ocho episodios de la tercera temporada completando un recorrido total de 24 capítulos que mantuvieron en vilo a una enorme comunidad de fanáticos desde su debut.

“Tres amigas llegan a un pueblo costero, donde se conectan con su lado espiritual y, sin imaginarlo, enfrentan traumas familiares del pasado”, resume la plataforma de streaming .

El desenlace de la serie arranca mostrando las consecuencias de un importante bache cronológico. La trama retoma la vida de las protagonistas en una etapa madura, donde las decisiones del pasado transformaron por completo sus realidades presentes.

El eje central de la narrativa vuelve a girar en torno a Ada, quien regresa a Turquía tras una larga estancia en España. En Europa, no solo se dedicó a su expansión profesional, sino que profundizó en el universo de la medicina holística. Su regreso al idílico pueblo costero donde comenzó todo tiene un objetivo claro: reconectarse con Leyla y Sevgi, sus dos grandes pilares, y terminar de sanar los dolores familiares y personales que arrastraba.

La gran sorpresa de esta última entrega es la incorporación de Özgür, un personaje magnético que entra en escena para alterar el destino de Ada. El encargado de darle vida a este rol es el actor Sükrü Özyildz, una cara sumamente familiar para los usuarios de Netflix tras protagonizar la exitosa saga de películas Tácticas en el amor junto a Demet Özdemir.

El cruce entre Özgür y Ada ocurre por pura casualidad durante el vuelo que la trae a ella de regreso a la costa. La química inmediata y la conexión inesperada que surge entre ambos introduce una bocanada de aire fresco y nuevas tensiones de cara al desenlace definitivo de la serie.