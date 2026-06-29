Una serie de Netflix desgarradora y adictiva: tiene solo dos temporadas

El plan de un padre desesperado: la cruda serie de Netflix que expone los peores secretos familiares.

La inminencia de la muerte desentierra los secretos más oscuros de cualquier familia. Una serie en Netflix aborda el duelo anticipado desde una perspectiva cruda y completamente desprovista de sentimentalismos. La trama expone cómo la tragedia inminente de un hombre obliga a su entorno a mirarse al espejo.

Netflix: el caótico legado de un padre contra el tiempo La serie de dos temporadas titulada "La historia de mi familia" retrata el colapso de un ecosistema interno. El protagonista, diagnosticado con una fase terminal, intenta diseñar el futuro de sus dos hijos pequeños antes de su partida. Este plan desesperado detona un enfrentamiento inmediato entre parientes que llevaban años distanciados por el resentimiento mutuo.