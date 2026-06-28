La película histórica de Netflix ideal para esta tarde que revive una de las mayores catástrofes de la Edad Antigua

Con Kit Harington al frente, esta película de Netflix lleva la acción a los días previos a la erupción del Vesubio y mezcla épica, amor y desastre.

La película de Netflix sigue a un esclavo que jura volver para salvar a sus seres queridos mientras Pompeya se acerca a su final.

Netflix ofrece Pompeya, una película histórica que revive la tragedia del Vesubio con una mezcla de épica, acción y romance. La producción se centra en la vida de los gladiadores y el poder en los últimos días de una ciudad condenada a la destrucción.

La trama sigue a Milo, un esclavo convertido en gladiador que viaja hacia Nápoles y promete volver para rescatar a quienes ama. En medio de ese recorrido, la historia lo cruza con Cassia, una joven de familia poderosa, y desde ahí la película arma un conflicto donde el amor, la diferencia de clases y la violencia política empujan todo hacia adelante. Mientras tanto, el Vesubio empieza a convertirse en una amenaza cada vez más cercana.

Disponible en Netflix, la historia combina gladiadores, un romance imposible y la destrucción de una de las ciudades más recordadas de la Antigüedad. Pompeya Pompeya: espectáculo visual y acción Uno de los puntos más claros de la película está en su apuesta visual. Más que buscar una reconstrucción íntima de época, Pompeya se mueve en el terreno del gran espectáculo, con combates de gladiadores, persecuciones y una catástrofe natural que termina dominando la historia. Ahí encuentra su principal atractivo para quienes buscan en Netflix una película histórica más ligada a la acción que al drama puro.

También ayuda el elenco. Kit Harington encabeza la película junto a Emily Browning y Kiefer Sutherland, en una historia que sostiene buena parte de su tensión en la carrera contrarreloj por escapar del desastre. Netflix la clasifica dentro de las épicas, el cine romántico, el drama y la acción y aventura, una mezcla que resume bastante bien el tipo de propuesta que ofrece.