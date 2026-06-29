La serie de Netflix que te hará desconfiar de tu pareja

Desde fraudes hasta planes homicidas: el documental de Netflix que revela el lado más oscuro del romance.

El peligro real acecha a menudo bajo la máscara del amor más tierno y perfecto. Esta serie de Netflix expone cómo los vínculos sentimentales pueden transformarse en auténticas pesadillas. Analiza casos extremos donde la confianza mutua se convirtió en una herramienta de destrucción.

Una serie perturbadora sobre el amor Netflix explora las dinámicas más perturbadoras de las relaciones de pareja a través de crímenes reales. La producción titulada "Los peores ex del mundo" recopila relatos estremecedores que superan cualquier ficción de suspenso. Cada episodio desglosa cómo personas aparentemente comunes planearon traiciones financieras, manipulaciones psicológicas y brutales planes homicidas.