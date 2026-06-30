La serie de Netflix de solo 8 episodios que es uno de los thrillers más inquietantes de la plataforma

Netflix suma estrenos todas las semanas, pero hay series que, pese a haber pasado casi desapercibidas en su lanzamiento, siguen siendo una de las mejores opciones para quienes buscan una historia que te atrape de principio a fin.

Ese es el caso de Archivo 81 , un thriller sobrenatural que combina terror psicológico y conspiraciones en apenas ocho episodios. Estrenada en 2022, la producción fue una de las sorpresas de comienzos de ese año gracias a que comenzó a volverse popular entre los suscriptores del servicio.

Basada en el exitoso pódcast de ficción del mismo nombre, Archivo 81 fue creada por Rebecca Sonnenshine, guionista de series como The Boys y The Vampire Diaries, mientras que James Wan, uno de los nombres más importantes del cine de terror moderno gracias a sagas como El conjuro e Insidious, se desempeñó como productor ejecutivo.

La historia gira en torno a Dan Turner ( Mamoudou Athie ), un archivista especializado en restaurar material audiovisual antiguo. Su nuevo trabajo consiste en recuperar una colección de cintas VHS dañadas durante un incendio ocurrido años atrás. A medida que avanza con la restauración, descubre que las grabaciones pertenecen a Melody Pendras ( Dina Shihabi ), una estudiante que en 1994 investigaba los extraños sucesos ocurridos en el edificio Visser, un lugar rodeado de secretos, desapariciones y rituales inquietantes.

Mientras observa cada una de las cintas desde un centro de restauración completamente aislado, Dan comienza a obsesionarse con la investigación de Melody. Lo que parecía un simple proyecto de conservación audiovisual pronto se transforma en un rompecabezas lleno de conspiraciones, cultos misteriosos y fenómenos imposibles de explicar.

La serie se desarrolla entre el presente y 1994, lo que nos permite ir descubriendo la verdad a medida que Dan va restaurando las cintas de Melody, algo que le añade suspenso y misterio a la narrativa. Otro aspecto a favor es la cuidada ambientación. La estética noventera, el uso del recurso found footage (metraje encontrado) y una fotografía oscura construyen un clima de tensión permanente.

El elenco también incluye a Evan Jonigkeit, Julia Chan, Martin Donovan, Matt McGorry, Ariana Neal, Georgina Haig y Kristin Griffith, quienes completan una historia donde casi todos los personajes esconden algún secreto.

Tras su estreno, Archivo 81 recibió críticas mayormente positivas y logró ingresar al Top 10 de Netflix en varios países. Además, se ubicó entre los contenidos más vistos del streaming según Nielsen durante sus primeras semanas, impulsada por las recomendaciones de los propios espectadores.

Mirá el traáiler de esta atrapante serie de Netflix

Pese a esa buena recepción, Netflix decidió cancelarla después de una única temporada, una decisión que generó decepción entre los fanáticos, especialmente porque el desenlace dejaba varias preguntas abiertas y anticipaba una posible continuación que nunca llegó.

Aun así, lejos de perder interés, Archivo 81 sigue siendo una de las mejores recomendaciones para quienes disfrutan de series como Dark, La maldición de Hill House o Misa de medianoche. Con solo 8 episodios, esta serie está llena de giros inesperados y una atmósfera digna de cualquier película de terror psicológico. Si estás buscando un thriller para obsesionarte en el catálogo de Netflix, esta producción merece una oportunidad.