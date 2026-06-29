Esta ambiciosa serie histórica se convirtió en uno de los grandes éxitos de Prime Video
Con una producción enorme y un enfoque más humano que religioso, esta serie reinterpreta uno de los relatos más conocidos de la Biblia.
No es fácil contar una historia cuyo final prácticamente todo el mundo conoce y aún así lograr que resulte interesante. Ese es, justamente, el mayor mérito de esta serie que se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Prime Video.
Estrenada en 2025, La casa de David (House of David), no tardó en consolidarse entre los títulos más exitosos de la plataforma. Creada por Jon Erwin, la serie llegó como una de las grandes apuestas del servicio por el drama histórico y terminó encontrando un público bastante más amplio del que muchos imaginaban. Porque, aunque parte de uno de los relatos más famosos de la Biblia, funciona mucho mejor cuando se la mira como una historia sobre política, liderazgo y ambición.
Una historia conocida, contada desde otro lugar
La casa de David narra la transición de poder en el antiguo Israel a través del ascenso de David y la caída del rey Saúl. La historia comienza cuando el orgulloso rey Saúl empieza a perder la cordura y el favor divino debido a su propia arrogancia. Ante este declive, el profeta Samuel sigue el mandato de Dios y unge en secreto a David, un joven y marginado pastor de Belén, como el futuro monarca. A partir de ese momento, la vida de David cambia drásticamente al ingresar a la corte real como músico para calmar los tormentos de Saúl, mientras oculta el destino que le espera.
A medida que avanza el relato, la trama combina la dimensión espiritual con la acción épica, destacando la icónica batalla contra el gigante filisteo Goliat, lo que consolida a David como un héroe popular. Sin embargo, esta creciente fama despierta los celos enfermizos y la paranoia de Saúl, obligando al joven a navegar por un peligroso entorno lleno de conspiraciones políticas, traiciones familiares y amores prohibidos dentro del palacio. El conflicto escala rápidamente hasta forzar a David al exilio y a convertirse en un guerrero y líder de hombres en la Edad del Hierro, preparándolo para el inevitable colapso de la dinastía de Saúl y la unificación del reino.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la escala de esta propuesta. Amazon no escatimó recursos y eso se nota en los escenarios, el vestuario y las escenas de batalla, que tienen un nivel de producción muy superior al que suele verse en este tipo de propuestas. Según fuentes allegadas, cada episodios tuvo un costo estimado entre 15 y 20 millones de dólares, con lo que la primera temporada habría costado entre 120 a 160 millones de dólares.
La construcción de los personajes también es otro de los aspectos bien trabajados. David es un protagonista lleno de dudas e inseguridades, mientras que Saúl aparece como un rey atrapado por sus propios miedos. Esa mirada más humana hace que la serie resulte mucho más cercana, incluso para quienes no tienen ningún interés particular por las historias bíblicas.
Desde el principio, el creador Jon Erwin dejó en claro que la intención no era hacer una serie exclusivamente para un público religioso. La idea era tomar una historia muy conocida y convertirla en un gran drama histórico, algo que se nota en la forma en que la serie pone el acento en las relaciones entre los personajes y en las luchas de poder antes que en el aspecto espiritual.
¿Vale la pena verla?
Sí, sobre todo si disfrutás las series históricas con grandes conflictos políticos y personajes complejos. Aunque parte de un relato bíblico, La casa de David nunca depende únicamente de ese origen para sostenerse. Funciona porque encuentra algo humano detrás de una historia que parecía imposible de contar de una manera distinta.
Si bien la crítica especializada nunca la recibió con muchos elogios, tuvo aceptación masiva por parte del público. En el sitio Rotten Tomatoes, la aceptación de los espectadores alcanzó un 86% de aprobación de la audiencia, frente a un 67%-71% por parte de los críticos especializados. En términos de visualización, acumuló 22 millones de espectadores en sus primeros 17 días solo en Estados Unidos, superando luego los 44 millones de espectadores a nivel mundial.
Con 2 temporadas de 8 episodios cada una, La casa de David es ideal para quienes buscan una mirada fresca sobre un relato que lleva siglos siendo contado.