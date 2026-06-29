Esta ambiciosa serie histórica se convirtió en uno de los grandes éxitos de Prime Video

Con una producción enorme y un enfoque más humano que religioso, esta serie reinterpreta uno de los relatos más conocidos de la Biblia.

No es fácil contar una historia cuyo final prácticamente todo el mundo conoce y aún así lograr que resulte interesante. Ese es, justamente, el mayor mérito de esta serie que se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Prime Video.

Estrenada en 2025, La casa de David (House of David), no tardó en consolidarse entre los títulos más exitosos de la plataforma. Creada por Jon Erwin, la serie llegó como una de las grandes apuestas del servicio por el drama histórico y terminó encontrando un público bastante más amplio del que muchos imaginaban. Porque, aunque parte de uno de los relatos más famosos de la Biblia, funciona mucho mejor cuando se la mira como una historia sobre política, liderazgo y ambición.

Una historia conocida, contada desde otro lugar Michael Iskander interpreta a David. Amazon MGM Studios La casa de David narra la transición de poder en el antiguo Israel a través del ascenso de David y la caída del rey Saúl. La historia comienza cuando el orgulloso rey Saúl empieza a perder la cordura y el favor divino debido a su propia arrogancia. Ante este declive, el profeta Samuel sigue el mandato de Dios y unge en secreto a David, un joven y marginado pastor de Belén, como el futuro monarca. A partir de ese momento, la vida de David cambia drásticamente al ingresar a la corte real como músico para calmar los tormentos de Saúl, mientras oculta el destino que le espera.

A medida que avanza el relato, la trama combina la dimensión espiritual con la acción épica, destacando la icónica batalla contra el gigante filisteo Goliat, lo que consolida a David como un héroe popular. Sin embargo, esta creciente fama despierta los celos enfermizos y la paranoia de Saúl, obligando al joven a navegar por un peligroso entorno lleno de conspiraciones políticas, traiciones familiares y amores prohibidos dentro del palacio. El conflicto escala rápidamente hasta forzar a David al exilio y a convertirse en un guerrero y líder de hombres en la Edad del Hierro, preparándolo para el inevitable colapso de la dinastía de Saúl y la unificación del reino.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la escala de esta propuesta. Amazon no escatimó recursos y eso se nota en los escenarios, el vestuario y las escenas de batalla, que tienen un nivel de producción muy superior al que suele verse en este tipo de propuestas. Según fuentes allegadas, cada episodios tuvo un costo estimado entre 15 y 20 millones de dólares, con lo que la primera temporada habría costado entre 120 a 160 millones de dólares.