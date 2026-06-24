La adictiva serie de Netflix que estrenó hace poco: descubrieron que compartían al mismo hombre y se unieron

El polígamo, la serie de drama de Netflix, basada en una novela, narra la historia de mujeres engañadas por un hombre y su inesperada unión para enfrentar la verdad.

Netflix amplía su catálogo con una propuesta internacional perfecta para los amantes del drama. La serie se llama El polígamo y deja entrever que el protagonista de la historia es una red de mentiras. Con 22 episodios, la nueva producción es perfecta para cortar la semana.

Joyce es una mujer con una gran reputación en redes sociales que aparenta una vida perfecta junto a su esposo Jonasi, un exitoso empresario. Pero, cuando Joyce descubre que su relación no es monogámica, se desata un escándalo que amenaza con destruir toda su fortuna y perfección.

La trama enseña las consecuencias del accionar de Jonasi, cuyas mentiras entrelazan la vida de su segunda esposa, novia y amante. Las mujeres implicadas se unen para enfrentarse a una realidad que cambiará para siempre sus destinos.

La serie de Netflix que estrenó en junio. Archivo A ellas las acompaña una narrativa cargada de tensión emocional, conflictos familiares y giros inesperados, que mantienen pegado a la pantalla. La producción refleja el impacto de una infidelidad en una pareja que parecía tenerlo todo.

La coincidencia de algunos eventos reales ha despertado curiosidad en los espectadores, quienes preguntan si la serie está basada en hechos reales. Sin embargo, está basada en una exitosa novela de la escritora Sue Nyathi. Esa novela fue su debut en el mundo de la literatura y se convirtió en un best seller en 2012.